Wall Street termine en baisse, inquiétude sur le Moyen-Orient

La Bourse de New York a fini en baisse lundi alors qu'un navire sud-coréen a été victime d'une explosion dans le détroit d'Ormuz au premier jour de l'opération "Project Freedom" lancée par le président Donald Trump, qui vise à évacuer les navires commerciaux bloqués dans le Golfe, tempérant l'optimisme quant à des résultats robustes pour le premier trimestre.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,13%, ou 557,37 points, à 48.941,90 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -29,37 points, soit -0,41% à 7.200,75 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -46,64 points, soit -0,19% à 25.067,801 points

Deux destroyers lance-missiles de l'US Navy sont entrés dans le Golfe afin de briser le blocus iranien et deux navires marchands américains ont transité par le détroit d'Ormuz, après que l'Iran a affirmé avoir empêché un bâtiment de guerre américain d'entrer dans le Golfe, ont annoncé les autorités américaines.

Cette confusion incite les investisseurs à marquer une pause afin d'évaluer le risque d'une nouvelle escalade au Moyen-Orient, en amont d'une semaine de nouveau chargée en résultats d'entreprises.

Le regain de tension dans le détroit d'Ormuz intervient alors que le S&P 500 et le Nasdaq avaient touché des records vendredi dans un contexte de résultats trimestriels meilleurs qu'attendus.

"Alors que les marchés atteignent des sommets historiques, la marge d'erreur est très réduite, et on a l'impression que le risque asymétrique majeur reste orienté à la baisse, même si le retour à une guerre ouverte n'est peut-être pas le scénario le plus probable", a déclaré Ross Mayfield, stratège en investissement chez Baird Private Wealth Management.

Selon LSEG I/B/E/S, les entreprises du S&P 500 devraient afficher une croissance globale de leurs bénéfices de 28 % en glissement annuel pour le premier trimestre, soit le double des prévisions de 14 % établies début avril. Les géants de l'IA de Wall Street sont en grande partie à l'origine de cet optimisme.

Berkshire Hathaway BRKa.N a fait état samedi d'une hausse de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, alors même que l'incertitude économique pesait sur plusieurs de ses activités destinées aux consommateurs, tout en indiquant avoir été un vendeur net d'actions pour le 14e trimestre consécutif.

Les investisseurs suivent de près ce conglomérat, souvent considéré comme un indicateur de l'économie américaine, pour ses informations sur les valorisations et les conditions générales du marché.

Aux valeurs, Ebay EBAY.O a bondi de 5% en avant-Bourse après que le détaillant de jeux vidéo GME GME.N , dont le titre a chuté de 10%, a proposé de racheter toutes les actions ordinaires de la plateforme de commerce en ligne pour environ 56 milliards de dollars.

Les actions des entreprises de livraisons américaines Fedex

FDX.N et UPS UPS.N abandonnent respectivement 9,1% et 10,5% après l'annonce par Amazon.com AMAZN.O du lancement de sa propre offre de logistique.

Norvwegian Cruise Line Holdings NCLH.N perd 6,8% après avoir abaissé lundi sa prévision de bénéfice annuel, l'opérateur de croisières étant confronté à la flambée des coûts du carburant liée au conflit aux au Moyen-Orient et à une demande atone.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage par Zhifan Liu)