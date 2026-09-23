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Wall Street termine en baisse, fait les frais du bond des coûts d'emprunt
information fournie par AFP 23/09/2026 à 22:44
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Des opérateurs à la Bourse de New York le 16 septembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Des opérateurs à la Bourse de New York le 16 septembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé en recul mercredi, après avoir encaissé un nouveau bond des taux obligataires, sur fond d'incertitudes liées au Moyen-Orient et de risques inflationnistes toujours élevés.

Le Dow Jones a cédé 0,68%, le Nasdaq a perdu 1,13% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,75%.

Après deux séances consécutives de progression, à l'issue desquelles le Nasdaq a atteint un nouveau plus haut historique, les indices new-yorkais ont perdu de leur vigueur du fait de "la combinaison de la hausse des cours du pétrole et de celle des rendements obligataires", relève auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, analyste pour le gestionnaire de fortune Edward Jones.

Les acteurs du marché ont pris connaissance mercredi de l'indice PMI Flash pour le mois de septembre, publié par S&P Global. Selon cet indicateur, l'activité du secteur privé a enregistré en septembre sa plus forte croissance depuis 2021 aux Etats-Unis, une surprise.

"On pense désormais que la Fed va continuer à relever ses taux, et qu'il ne s'agira pas d'une mesure ponctuelle; c'est en partie pour cette raison" que les rendements des bons du Trésor augmentent, note M. Kourkafas.

Les investisseurs estiment que la bonne santé de l'économie américaine n'est pas à démontrer et que la banque centrale peut donc continuer à se concentrer sur son mandat visant à limiter la hausse des prix à 2%.

Cette perspective a nettement tendu le marché obligataire: vers 20H30 GMT, le rendement des emprunts de l'État américain à dix ans évoluait à 5,11%, contre 4,96% la veille en clôture. Il est au plus haut depuis 2007.

"L'économie est en mesure d'absorber des rendements plus élevés compte tenu des tendances de croissance actuelles (…) mais c'est la rapidité du mouvement, et non son ampleur, qui suscite des inquiétudes", estime Angelo Kourkafas.

"Pour une variation sur une seule journée, la hausse des taux a été considérable", ajoute-t-il.

Le mouvement a aussi été alimenté par le rebond des cours du pétrole, après cinq séances consécutives de repli.

"Les investisseurs s'interrogent sur l'existence d'une voie réaliste vers la paix entre les États-Unis et l'Iran", note Jose Torres, de la plateforme Interactive Brokers.

"Ils tentent de concilier la rhétorique intransigeante du président Trump lors de son discours à l'ONU (mardi, ndlr) avec son ton plus conciliant à l'issue des discussions avec Téhéran, qu'il a qualifiées de +très bonnes+", ajoute l'analyste.

Dans un discours très offensif devant l'ONU, le président iranien Massoud Pezeshkian a promis mercredi à Donald Trump que son pays ne "baisserait pas la tête", s'estimant victime du "terrorisme" américain.

Ces propos "n'ont pas nécessairement contribué à apaiser les craintes liées aux risques géopolitiques", relève Angelo Kourkafas.

La visite de Xi Jinping à Washington est aussi particulièrement attendue par les marchés.

Le président chinois doit arriver à destination mercredi soir (heure de Washington) pour un sommet avec Donald Trump, avec le commerce et l'IA parmi les principaux sujets de discussions.

Côté entreprises, les valeurs technologiques ont fait grise mine, minées par la hausse des coûts d'emprunt et des prises de bénéfices. Alphabet (Google) a perdu 3,58%, Nvidia a reculé de 1,47% et Oracle de 3,11%.

La chaîne de restauration rapide McDonald's a glissé de 4,81% à 238,32 dollars après avoir annoncé le lancement d'un nouveau programme pluriannuel de formation des employés.

Le géant du fast-food prévoit aussi d'investir environ 8,5 milliards de dollars d'ici à 2036 pour aider ses franchisés à moderniser leurs équipements, selon un communiqué publié mercredi.

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MCDONALD'S
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225,5100 USD NASDAQ -1,47%
ORACLE
144,560 USD NYSE -3,08%
S&P GLOBAL
406,700 USD NYSE +1,06%
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1 commentaire

  • 23 septembre 22:53

    Vu le niveau d'endettement des entreprises de la tech, ça risque de faire de grosses vagues.

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