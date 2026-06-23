Wall Street termine en baisse face aux inquiétudes liées à l'IA

La Bourse de New York a fini en baisse mardi dans le sillage des forts reculs enregistrés par les géants de la tech et les titres du secteur des semi-conducteurs, l'augmentation des dépenses liées à l'IA inquiétant les investisseurs.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,09%, ou 45,87 points, à 51.666,84 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -107,33 points, soit -1,44% à 7.365,46 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -579,56 points, soit -2,21% à 25.587,039 points.

"Certaines informations récentes concernant l’IA soulèvent des questions quant à l’ensemble des dépenses engagées, aux investissements en capital et à l’augmentation de la capacité de production des semi-conducteurs", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt.

Les secteurs de la technologie et des semi-conducteurs se trouvent mis à l'épreuve et viennent tirer vers le bas les indices avec une large vague de ventes depuis la veille alimentée par des doutes concernant les dépenses en IA financées par l'endettement des hyperscalers.

En l'absence d'autre catalyseur, les mégacapitalisations sont ainsi de nouveau sous pression avec les anticipations d'une accélération de la remontée des taux aux États-Unis et des prises de bénéfices marquées dans le secteur.

Les marchés ont par ailleurs intégré la perspective d'une orientation plus restrictive de la Réserve fédérale américaine (Fed) cette année.

Selon le baromètre FedWatch de CME Group, la probabilité d'une hausse d’au moins 25 points de base des taux de la Fed lors de la réunion de juillet est désormais de 34,2%, contre 8,5% il y a une semaine. Celle sur la réunion de septembre recueille une probabilité de 69,5% contre 29,1% la semaine précédente.

Les investisseurs gardent un oeil sur le Moyen-Orient et les négociations entre Téhéran et Washington.

L'ambassadeur de l'Iran auprès des Nations unies à Genève, Ali Bahreini, a fait état mardi de "bons progrès" dans les discussions de paix entre les États-Unis et l'Iran, bien que des divergences persistent.

Les deux parties, qui cherchent à consolider l'accord intérimaire conclu la semaine dernière pour mettre fin à plus de trois mois de conflit, ont acté lundi une feuille de route vers un accord permanent dans un délai de 60 jours, selon les médiateurs du Pakistan et du Qatar.

Aux valeurs, SpaceX SPCX.O a terminé en hausse de 1% après trois sessions de baisses consécutives.

Nvidia NVDA.O concède 4,1%, Alphabet GOOGL.O recule de 1% alors que Intel INTC.O , Marvell Technology MRVL.O et Advanced Micro Devices AMD.O perdent entre 5,8% et 9,4%.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS