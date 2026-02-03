Wall Street termine en baisse alors que les craintes sur l'IA persistent

*

Le Dow Jones cède 0,34%, le S&P-500 0,84% et le Nasdaq 1,43%

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, les investisseurs s'inquiétant de voir l'intelligence artificielle (IA) créer davantage de compétition pour les éditeurs de logiciels.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,34%, ou 166,67 points, à 49.240,99 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 58,63 points, soit 0,84% à 6.917,81 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 336,92 points, soit 1,43% à 23.255,185 points.

Les investisseurs manifestent un intérêt croissant pour le retour sur investissement des ambitieux plans de dépenses des entreprises du secteur de l'intelligence artificielle IA.

L'attention du marché s'est portée mardi sur les entreprises du secteur de la technologie capables de faire face à une compétition accrue et à une baisse de leurs marges en raison de l'IA.

L''un des catalyseurs de ces inquiétudes a été le lancement d'un outil juridique pour le chatbot Claude d'Anthropic, qui, selon la start-up, accélère, par exemple, la révision des contrats et le triage des accords de confidentialité.

"De nombreux logiciels sont considérés comme des entreprises susceptibles d'être perturbées lorsque nous commencerons à voir les progrès de l'intelligence artificielle. Nous constatons que de nombreux éditeurs de logiciels sont touchés", a déclaré Art Hogan, chef stratège marchés chez B. Riley Wealth.

Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O ont tous deux reculé. Alphabet GOOGL a chuté avant la publication mercredi de ses résultats. Amazon.com AMZN.O , qui doit publier ses résultats jeudi, a également terminé en baisse.

Salesforce CRM.O , Adobe ADBE.O , Synopsys SNPS.O , Datadog DDOG.O , Atlassian TEAM.O et Intuit INTU.O ont tous fortement chuté.

Les valeurs du secteur de la santé ont été sous pression après que le laboratoire danois Novo Nordisk, fabricant du traitement contre l'obésité Wegovy, a averti d'une baisse de ses ventes en 2026.

Aux valeurs, Walt Disney DIS.N a plongé après avoir annoncé la nomination de Josh D'Amaro, directeur des parcs à thème, au poste de directeur général.

PayPal PYPL.O a reculé après avoir publié mardi une prévision de bénéfice médiocre pour 2026 et annoncé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes.

PepsiCo PEP.O a quant à lui progressé après avoir annoncé qu'il prévoyait de baisser le prix de ses marques phares aux Etats-Unis.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(; version française Camille Raynaud)