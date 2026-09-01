Wall Street termine en baisse alors que la hausse des rendements et des cours du pétrole marque un début de mois de septembre instable

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(Mise à jour à la clôture du marché)

* Les actions entament le mois historiquement le plus faible de l'année

* Les nouvelles attaques américaines contre des cibles iraniennes viennent aggraver les tensions géopolitiques

* JOLTS: le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis en juillet est inférieur aux prévisions

par Stephen Culp et Niket Nishant

Les actions américaines ont poursuivi leur baisse mardi, alors que la vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux s'intensifiait et que les cours du pétrole brut s'envolaient, sur fond d'espoir s'amenuisant quant à une solution à court terme au conflit américano-israélien avec l'Iran .

Les trois principaux indices boursiers américains ont entamé le nouveau mois sur une note négative, clôturant en nette baisse alors que la recrudescence des hostilités au Moyen-Orient faisait grimper les cours du pétrole . Les rendements de la dette souveraine mondiale ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années , les marchés pariant de plus en plus sur la nécessité pour les banques centrales d’accélérer leurs hausses de taux d’intérêt.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain a continué de progresser après avoir atteint lundi son plus haut niveau depuis 19 mois.

« Suite aux commentaires bellicistes de Kevin Warsh vendredi, nous assistons à des frappes en Iran et le prix du pétrole est en hausse », a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky, faisant référence au président de la Réserve fédérale. « C’est le cocktail parfait pour une journée marquée par l’aversion au risque sur un marché qui évolue près de ses plus hauts historiques. »

La faiblesse saisonnière pourrait également peser sur le moral des investisseurs. Septembre est le seul mois à afficher un rendement moyen négatif depuis 1926, selon Fisher Investments, qui s'appuie sur des données de Finaeon.

« Septembre est, de loin, le pire mois de l’histoire. En particulier les années d’élections de mi-mandat, c’est généralement à ce moment-là que l’anxiété et l’incertitude politiques commencent à peser sur les marchés boursiers », a déclaré M. Mayfield.

Les États-Unis ont lancé une nouvelle vague de frappes aériennes contre des cibles iraniennes autour du détroit d’Ormuz, à la suite des déclarations du secrétaire au Trésor Scott Bessent selon lesquelles Washington allait probablement annoncer de nouvelles sanctions bancaires contre l’Iran afin d’« asphyxier économiquement » les dirigeants de Téhéran. L’Iran a averti qu’il empêcherait les exportations de pétrole depuis le Golfe.

LA FED, D'ORIENTATION FAUCON, DEVRAIT RELEVER SES TAUX EN SEPTEMBRE

L'intensification des hostilités a fait grimper les cours du brut, exacerbant encore les craintes d’inflation quelques jours seulement après que Warsh eut déclaré qu’il ramènerait la hausse des prix à l’objectif fixé par la banque centrale.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés financiers anticipent une probabilité d’environ 68,2 % que la Fed procède à une hausse des taux de 25 points de base à l’issue de sa réunion de politique monétaire de septembre, contre 39,6 % il y a une semaine.

« Nous avons une Fed très, très belliciste, et ses membres veulent absolument relever les taux », a déclaré Jay Hatfield, gestionnaire de portefeuille chez InfraCap à New York. « Ils veulent démontrer leur indépendance vis-à-vis de l'administration. »

Le rapport JOLTS du ministère américain du Travail a montré un ralentissement de la rotation sur le marché de l’emploi, tandis que les données de l’indice des directeurs d’achat (PMI) suggèrent que l’activité manufacturière perd de son élan et que les dépenses dans la construction résidentielle sont en baisse. Chaque rapport met en avant la hausse des prix, les contraintes d’approvisionnement et les incertitudes liées aux droits de douane et aux tensions géopolitiques.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 54,19 points, soit 0,71 %, pour clôturer à 7.631,95 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 271,11 points, soit 1,01 %, à 26.099,77. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 413,41 points, soit 0,78 %, à 52.772,49.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, celui de l’énergie .SPNY a mené la danse grâce à la hausse des cours du pétrole brut.

L'indice Dow Jones Transportation Average .DJT , largement considéré comme un baromètre de la santé économique, figurait parmi les plus grands perdants de la séance.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé, tous les composants de l’indice ayant perdu du terrain au cours de la journée.