Wall Street termine en baisse à l'entame d'une semaine chargée
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 06:50

Des traders travaillent dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE) à New York.

La Bourse de New York a fini en légère baisse lundi à l'entame d'une semaine riche en indicateurs, alors que les investisseurs continuent de s'interroger sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones a cédé 0,09%, ou 41,49 points, à 48.416,56 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 10,90 points, soit -0,16%, à 6.816,51 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 137,76 points, soit -0,59%, à 23.057,413 points.

Les investisseurs attendent de prendre connaissance cette semaine de nouvelles données économiques retardées par le "shutdown", notamment le rapport sur l'emploi de novembre et l'indice mensuel des prix à la consommation.

"Les marchés peinent aujourd'hui à identifier les entreprises sur lesquelles investir, car ils ne veulent pas miser uniquement sur l'IA et manquent encore de données", estime Carol Schleif, directrice des investissements chez BMO Family Office. "On attend avec impatience les chiffres de l'emploi cette semaine, qui pourraient justifier de nouvelles baisses de taux."

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré vendredi leurs plus fortes baisses journalières en plus de trois semaines, sur fond d'inquiétudes liées à l'inflation et aux investissements dans l'IA financés par la dette.

Côté valeurs, Tesla a progressé de 3,5% après que son PDG, Elon Musk, a déclaré que le constructeur de véhicules électriques testait ses robotaxis sans moniteurs de sécurité sur le siège passager avant.

ServiceNow a reculé de 11,5% après un article de l'agence Bloomberg selon lequel le groupe est en pourparlers avancés pour racheter Armis, une startup spécialisée dans la cybersécurité, dans le cadre d'une transaction qui pourrait atteindre 7 milliards de dollars.

(Rédigé par Abigail Summerville, version française Tangi Salaün)

