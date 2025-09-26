Wall Street termine dans le vert après une inflation US en ligne

La Bourse de New York a fini en légère hausse vendredi après des données sur l'inflation aux Etats-Unis globalement conformes aux attentes et qui n'ont pas remis en cause les anticipations de baisses de taux directeurs.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 299,97 points, soit 0,65%,

à 46.247,29.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 38,98 points, soit 0,59%, à 6.643,70.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 99,37 points (+0,44%) à 22.484,06.

Sur l'ensemble de la semaine, les indices S&P 500 et Nasdaq ont cependant accusé une baisse, mettant fin à trois semaines consécutives dans le vert.

L'indice PCE des prix aux Etats-Unis a accéléré sur un an en août, conformément au consensus Reuters, avec un gain de 2,7% après +2,6% en juillet, selon les données publiées vendredi par le département du Commerce.

Pour Brad Bernstein, directeur général d'UBS Private Wealth Management, même si l'indice PCE est un peu élevé, le marché continue d'anticiper au moins deux autres baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) cette année.

"Nous constatons une réaction positive des marchés aux données PCE publiées", a-t-il souligné.

La séance du jour a cependant affiché une certaine volatilité sur les actions et le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR est légèrement remonté, autour de 4,18%, tandis que le deux ans US2YT=RR a reculé d'environ deux points de base, à 3,64%.

Les investisseurs restent à l'affût du moindre signe sur l'évolution de l'économie par rapport aux anticipations de baisses de taux alors que les derniers indicateurs sont mitigés.

Le moral des ménages américains s'est ainsi dégradé en septembre à 55,1, selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

"Pour moi, c'est typique de la fin du trimestre (...) Vous allez avoir une certaine volatilité pendant cette période et dans les semaines suivantes parce que vous avez des résultats d'entreprises à venir", explique Bruce Zaro, directeur général de Granite Wealth Management à Plymouth, dans le Massachusetts.

Le président de la Fed Bank de Richmond, Thomas Barkin, a en outre déclaré, dans une interview accordée à Bloomberg Television, qu'il avait très peu confiance dans les prévisions d'inflation, alors que les droits de douane continuent d'avoir un impact sur l'économie.

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi de nouveaux droits de douane de 100% sur les médicaments brevetés, de 25% sur les poids-lourds et de 50% sur les armoires de cuisine et lavabos, qui entreront en vigueur le 1er octobre.

Aux valeurs, le constructeur de poids lourds Paccar

PCAR.O , qui fabrique la plupart de ses camions pour le marché américain, a gagné 5,15%, tandis que le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N a progressé de 1,35%.

Le distributeur Costco Wholesale COST.O a reculé de 2,90% après la publication de ses résultats trimestriels.

Electronic Arts (EA) EA.O a fini sur un gain de 14,87% alors que l'éditeur de jeux vidéo est en discussions avancées pour se retirer de la Bourse dans le cadre d'une opération pouvant atteindre 50 milliards de dollars, selon une source.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Caroline Valetkevitch, Niket Nishant, Sukriti Gupta et Purvi Agarwal)