H&M: Le bénéfice d'exploitation dépasse les attentes au premier trimestre

Des panneaux montrent le logo de H&M
H&M a fait état jeudi d'une hausse plus importante que prévu de son bénéfice d'exploitation pour le premier trimestre et a indiqué s'attendre à une augmentation de 1% de ses ventes en mars en devises locales.
Le distributeur de mode suédois affiche un bénéfice d'exploitation en hausse pour le troisième trimestre consécutif, à 1,51 milliard de couronnes suédoises (140 millions d'euros).
Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice d'exploitation de 1,39 milliard, selon les données LSEG, tandis que le groupe a affiché 1,20 milliard de couronnes suédoises l'année précédente.
(Rédigé par Greta Rosen Fondahn; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)
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