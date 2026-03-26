H&M: Le bénéfice d'exploitation dépasse les attentes au premier trimestre

Des panneaux montrent le logo de H&M

H&M a fait ​état jeudi d'une hausse plus importante que prévu de ​son bénéfice d'exploitation pour le ​premier trimestre et ⁠a indiqué s'attendre à ‌une augmentation de 1% de ses ventes ​en ‌mars en devises locales.

Le ⁠distributeur de mode suédois affiche un bénéfice d'exploitation ⁠en hausse ‌pour le troisième trimestre ⁠consécutif, à 1,51 ‌milliard de couronnes ⁠suédoises (140 millions d'euros).

Les analystes ⁠tablaient en ‌moyenne sur un bénéfice ​d'exploitation de ‌1,39 milliard, selon les données LSEG, tandis ​que le groupe a affiché ⁠1,20 milliard de couronnes suédoises l'année précédente.

(Rédigé par Greta Rosen Fondahn; version française Etienne Breban, édité par ​Sophie Louet)