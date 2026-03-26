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L'Europe repart dans le rouge, le pétrole flambe de nouveau
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 09:32

La Bourse de Paris dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

La Bourse de Paris dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes ‌ont ouvert en baisse après trois séances consécutives dans le vert liées à l'espoir ​d'une fin proche de la guerre en Iran.

À Paris, le CAC 40 perd 0,67% à 7.796,06 points vers 08h15 GMT. À Londres, le FTSE 100 recule ​de 0,68% et à Francfort, le Dax reflue de 0,90%.

L'indice EuroStoxx 50 cède 0,96% et le FTSEurofirst ​300 0,71%. Le Stoxx 600 abandonne 0,75%, ⁠tous ses grands secteurs étant dans le rouge.

Les contrats à terme à ‌Wall Street préfigurent une baisse de 0,27% pour le Dow Jones, de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,35% pour ​le Nasdaq au lendemain ‌d'une séance dans le vert.

Au 27e jour du conflit au ⁠Moyen-Orient, la tension ne semble pas retomber, l'armée israélienne ayant dit avoir mené des frappes à grande échelle contre des infrastructures situées dans plusieurs régions d'Iran.

Parallèlement, ⁠l'Iran a exclu ‌des négociations avec les Etats-Unis, alors que le président américain Donald ⁠Trump a réaffirmé que Téhéran voulait à tout prix conclure un accord.

Ces messages ‌contradictoires laissent les opérateurs du marché dans l'incertitude.

Signe de la nervosité ⁠ambiante, l'indice de la volatilité à Wall Street VIX repart ⁠à la hausse, ‌prenant près de 5%, tandis que les cours pétroliers rebondissent de plus de ​2% et la tension revient dans le ‌compartiment obligataire.

Le secteur du pétrole et du gaz en Europe en profite, gagnant 0,20% avec notamment TotalEnergies (+0,80%) ​et BP (+0,88%).

Edenred, qui est sous le coup d'une enquête en Italie, plonge de 6,13%.

Trigano chute de 4,78% après ses résultats du premier semestre, tout ⁠comme H&M, qui recule de 3,4% après la publication de ses comptes financiers.

Porsche SE abandonne 2,21%, la société holding qui contrôle Volkswagen (-0,75%), ayant fait état d'un impact sur son bénéfice après impôts pour 2025.

Next bondit de 5,02% malgré un avertissement du distributeur britannique de mode sur la guerre au Moyen-Orient.

(Rédigé par Claude Chendjou, ​édité par Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 09:57

    donc certains dirigeants d'Israel veulent créer une crise éco mondiale... CQFD ... pour que l on ne parle pas de l affaire Epstine?

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