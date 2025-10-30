Wall Street termine dans le rouge, les résultats de la "tech" et la Fed pèsent

*

Le Dow Jones cède 0,23%, le S&P-500 0,99% et le Nasdaq 1,57%

par Sinéad Carew et Pranav Kashyap

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, alors que l'inquiétude sur l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) a provoqué la chute des actions de Meta et Microsoft et que les investisseurs digèrent les dernières déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,23%, ou 109,88 points, à 47.522,12 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 68,25 points, soit 0,99% à 6.822,34 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 377,33 points, soit 1,57% à 23.581,144 points.

Meta META.O a reculé après voir dit prévoir des dépenses d'investissement "bien plus importantes" l'an prochain, en raison notamment de ses investissements dans l'IA.

Microsoft MSFT.O a également baissé après avoir annoncé des dépenses d'investissement plus élevées cette année ayant obscurci une croissance fulgurante de sa plateforme d'informatique dématérialisée ("cloud"), Azure.

Alphabet GOOGL.O a quant à lui progressé après que la forte demande d'IA a entraîné des résultats meilleurs que prévu.

Ces résultats intervenaient après les déclarations faites mercredi par le président de la Fed, Jerome Powell, qui ont refroidi les espoirs d'une nouvelle baisse des taux en décembre.

"Les investisseurs sont dans une phase d'aversion au risque après la forte hausse du marché. Le S&P 500 est proche d'un niveau record, mais les résultats financiers des entreprises du secteur de la technologie n'ont pas répondu aux attentes", a dit Lindsey Bell, stratégiste en chef chez 248 Ventures à Charlotte, Caroline du Nord.

Lindsey Bell a souligné que ni Microsoft, ni Meta, ni Alphabet "n'ont été en mesure de clarifier de manière significative quand nous allons obtenir un retour sur les investissements dans l'IA".

Elle ne s'attend pas à obtenir davantage de clarté lors de la publication des résultats d'Apple AAPL.O et d'Amazon

AMZN.O , prévu après la fermeture de Wall Street.

Aux valeurs Nvidia NVDA.O a chuté jeudi après avoir dépassé mercredi la barre de 5.000 milliards de dollars de valorisation boursière.

Cardinal Health CAH.N a progressé après avoir relevé son objectif de bénéfice ajusté annuel.

Chipotle Mexican Grill CMG.N a reculé après avoir abaissé mercredi ses prévisions de ventes annuelles pour la troisième fois cette année.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Avec Nikhil Sharma; version française Camille Raynaud)