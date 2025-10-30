 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 158,50
-0,68%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street termine dans le rouge, les résultats de la "tech" et la Fed pèsent
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 21:09

*

Le Dow Jones cède 0,23%, le S&P-500 0,99% et le Nasdaq 1,57%

par Sinéad Carew et Pranav Kashyap

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, alors que l'inquiétude sur l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) a provoqué la chute des actions de Meta et Microsoft et que les investisseurs digèrent les dernières déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,23%, ou 109,88 points, à 47.522,12 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 68,25 points, soit 0,99% à 6.822,34 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 377,33 points, soit 1,57% à 23.581,144 points.

Meta META.O a reculé après voir dit prévoir des dépenses d'investissement "bien plus importantes" l'an prochain, en raison notamment de ses investissements dans l'IA.

Microsoft MSFT.O a également baissé après avoir annoncé des dépenses d'investissement plus élevées cette année ayant obscurci une croissance fulgurante de sa plateforme d'informatique dématérialisée ("cloud"), Azure.

Alphabet GOOGL.O a quant à lui progressé après que la forte demande d'IA a entraîné des résultats meilleurs que prévu.

Ces résultats intervenaient après les déclarations faites mercredi par le président de la Fed, Jerome Powell, qui ont refroidi les espoirs d'une nouvelle baisse des taux en décembre.

"Les investisseurs sont dans une phase d'aversion au risque après la forte hausse du marché. Le S&P 500 est proche d'un niveau record, mais les résultats financiers des entreprises du secteur de la technologie n'ont pas répondu aux attentes", a dit Lindsey Bell, stratégiste en chef chez 248 Ventures à Charlotte, Caroline du Nord.

Lindsey Bell a souligné que ni Microsoft, ni Meta, ni Alphabet "n'ont été en mesure de clarifier de manière significative quand nous allons obtenir un retour sur les investissements dans l'IA".

Elle ne s'attend pas à obtenir davantage de clarté lors de la publication des résultats d'Apple AAPL.O et d'Amazon

AMZN.O , prévu après la fermeture de Wall Street.

Aux valeurs Nvidia NVDA.O a chuté jeudi après avoir dépassé mercredi la barre de 5.000 milliards de dollars de valorisation boursière.

Cardinal Health CAH.N a progressé après avoir relevé son objectif de bénéfice ajusté annuel.

Chipotle Mexican Grill CMG.N a reculé après avoir abaissé mercredi ses prévisions de ventes annuelles pour la troisième fois cette année.

(Avec Nikhil Sharma; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées

ALPHABET-A
281,4800 USD NASDAQ +2,52%
AMAZON.COM
222,8600 USD NASDAQ -3,23%
APPLE
271,4000 USD NASDAQ +0,63%
CARDINAL HEALTH
189,875 USD NYSE +15,37%
CHIPOTLE MEXICAN
32,510 USD NYSE -18,28%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 522,12 Pts Index Ex -0,23%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
666,4700 USD NASDAQ -11,33%
MICROSOFT
525,7600 USD NASDAQ -2,92%
NASDAQ Composite
23 581,14 Pts Index Ex -1,57%
NVIDIA
202,8900 USD NASDAQ -2,00%
S&P 500 INDEX
6 822,34 Pts CBOE -0,99%
USA BENCHMARK 10A
4,105 Rates +2,56%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
