 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street termine dans le désordre, rebond du Nasdaq
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 22:24

Ajouter Boursorama à vos sources

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé vendredi, le Nasdaq finissant dans le vert à la faveur du rebond généralisé des valeurs technologiques après leur plus fort décrochage depuis plus d'un an, les investisseurs restant toutefois à l'affût d'indices sur la suite du thème de l'intelligence artificielle (IA), qui domine les marchés américains depuis de nombreux mois.

A la clôture, le Dow Jones .DJI a reculé de 0,46%, soit 237,33 points, à 51.285,73 points.

Le S&P 500 .SPX a gagné 22,49 points, ou 0,31%, à 7.376,86 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 264,80 points, ou 1,09%, à 24.579,42 points.

Le rebond a été largement partagé au sein du secteur technologique. L'indice des semi-conducteurs .SOX a progressé de 4,21%, tandis que Nvidia NVDA.O (+3,01%), Advanced Micro Devices AMD.O (+9,5%) et Sandisk SNDK.O (+3,55%).

Cette reprise illustre la confiance persistante des investisseurs dans les dépenses liées à l'IA, qui ont contribué à propulser les principaux indices américains vers des dizaines de records cette année, malgré la correction amorcée après la remontée des rendements des obligations américaines à long terme en août puis la volatilité observée au cours du mois écoulé.

Selon Keith Lerner, directeur des investissements de Truist Advisory Services, le secteur technologique continue de bénéficier d'un préjugé favorable de la part des investisseurs, l'IA demeurant le thème dominant du marché haussier actuel. Malgré le rebond de vendredi, le Nasdaq restait en voie d'enregistrer une quatrième semaine consécutive de baisse. L'indice a perdu environ 3,37% sur la semaine et évolue en territoire de correction, soit un recul d'au moins 10% par rapport à son sommet atteint il y a un mois.

Adam Turnquist, stratégiste multi-actifs en chef chez LPL Financial, estime pour sa part que le thème de l'IA a déjà traversé plusieurs phases de doute au cours de ce cycle sans que les perspectives de fond ne soient remises en cause. Il juge que les dégagements observés cette semaine relèvent avant tout d'une réaction initiale des marchés aux résultats électoraux.

(version française Nicolas Delame)

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
449,0400 USD NASDAQ +11,04%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 285,73 Pts Index Ex -0,46%
NASDAQ Composite
24 579,42 Pts Index Ex +1,09%
NVIDIA
186,6400 USD NASDAQ +2,78%
S&P 500 INDEX
7 376,86 Pts CBOE +0,31%
SANDISK
835,0600 USD NASDAQ +3,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
97,74 -1,59%
CAC 40
8 139 -0,81%
Or
4 065,99 -0,55%
2CRSI
15,88 -2,10%
TOTALENERGIES
79,73 -1,20%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank