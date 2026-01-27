 Aller au contenu principal
Wall Street termine contrastée, nouveau record de l'indice S&P 500
information fournie par AFP 27/01/2026 à 23:02

Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé mardi, après avoir accueilli de façon mitigée une nouvelle salve de résultats d'entreprises, au premier jour de la réunion de la banque centrale américaine (Fed).

Le Dow Jones a reculé de 0,83%, l'indice Nasdaq a gagné 0,83% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,41%, établissant ainsi un nouveau record à 6.978,60 points.

"Alors qu'une vague de mauvais temps balaye une grande partie des États-Unis, les investisseurs traversent également une période saisonnière importante pour les marchés", souligne Adam Turnquist, de LPL Financial.

Cette semaine, environ 20% des entreprises composant l'indice S&P 500 doivent partager leurs performances financières.

"L'attitude favorable au risque à Wall Street, qui n'hésite pas à augmenter ses expositions, est révélatrice de la conviction des acteurs du marché que les résultats seront supérieurs aux prévisions et augmenteront globalement", estime Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Parmi les grands gagnants du jour, le constructeur automobile américain General Motors a été porté par ses prévisions pour 2026, avec une hausse attendue de ses bénéfices et de ses marges. Son titre a pris 8,97% à 86,56 dollars.

En revanche, l'avionneur Boeing n'a pas su convaincre les investisseurs, même s'il a enregistré son premier bénéfice net annuel depuis 2018. Son cours a reculé de 1,56%, à 244,56 dollars l'action.

Le marché attend surtout la publication des résultats de plusieurs géants technologiques, dont Microsoft , Meta et Tesla , tous prévus après la clôture mercredi. Apple partagera ses performances trimestrielles jeudi, après la séance régulière à Wall Street.

D'autres "événements à risque notables restent au calendrier, notamment la conclusion demain de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed", remarque Adam Turnquist.

Un maintien des taux est quasi unanimement attendu mais les investisseurs écouteront avec attention le discours du président de l'institution, Jerome Powell.

Celui-ci est sous le feu des critiques de Donald Trump, qui pousse pour des taux bien plus bas. M. Powell a récemment révélé faire l'objet d'une procédure lancée par le ministère de la Justice, pouvant aboutir à des poursuites pénales.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt d'Etat américain à dix ans se tendait à 4,24% vers 21H40 GMT, contre 4,21% à la clôture lundi.

Côté indicateurs, la confiance des consommateurs plonge en janvier aux Etats-Unis à son plus bas niveau depuis plus de dix ans, plombée par le coût de la vie, selon le baromètre de référence de l'association professionelle Conference Board.

Ailleurs à la cote, les assureurs ont souffert de la faible évolution des remboursements prévus par les autorités fédérales pour les programmes d'assurance-maladie Medicaid et Medicare, qui devraient augmenter de seulement 0,09% en 2027. Les spécialistes tablaient sur une hausse de 5%.

UnitedHealth a dévissé de 19,61% à 282,70 dollars, au plus bas depuis l'été. Sa chute explique le recul du Dow Jones, UnitedHealth ayant un poids important dans l'indice historique.

L'assureur CVS a chuté de plus de 14% et Humana de plus de 21%.

Le réseau social Pinterest (-9,61% à 23,41 dollars) a aussi connu une mauvaise séance mardi, après avoir annoncé son intention de supprimer environ 15% de ses effectifs afin de consacrer davantage de ressources à l'adoption de l'intelligence artificielle (IA).

Nasdaq

Véhicules électriques

Valeurs associées

APPLE
258,2700 USD NASDAQ +1,12%
BOEING CO
244,540 USD NYSE -1,49%
CVS HEALTH
72,150 USD NYSE -13,96%
GENERAL MOTORS
86,380 USD NYSE +8,76%
HUMANA
207,975 USD NYSE -21,09%
META PLATFORMS
672,9700 USD NASDAQ +0,09%
MICROSOFT
480,6200 USD NASDAQ +2,20%
PINTEREST RG-A
23,400 USD NYSE -9,64%
S&P GLOBAL
526,620 USD NYSE -1,58%
TESLA
430,9000 USD NASDAQ -0,99%
UNITEDHEALTH GRO
282,830 USD NYSE -19,55%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
