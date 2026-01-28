Verdict dans le procès pour corruption de l'ex-première dame de Corée du Sud

L'ancienne première dame de Corée du Sud, Kim Keon Hee, arrive au tribunal central de Séoul, le 12 août 2025 ( POOL / JUNG YEON-JE )

Un tribunal sud-coréen rend mercredi sa décision dans le procès de l'ancienne première dame du pays, Kim Keon Hee, contre laquelle le parquet a requis 15 ans de prison pour corruption et fraudes.

Les scandales entourant Mme Kim, 53 ans, ont fortement marqué la présidence de son mari, le conservateur Yoon Suk Yeol, destitué après sa désastreuse tentative d'imposer la loi martiale fin 2024 et qui attend en prison l'issue de ses nombreux procès, dont l'un pourrait se terminer par une condamnation à mort.

Kim Keon Hee, également incarcérée, est accusée de manipulation de cours, d'interférences électorales, d'avoir accepté des cadeaux somptueux de l'Eglise de l'Unification, plus connue sous le nom de secte Moon, et pour environ 170.000 euros de pots de vin de la part d'entrepreneurs et de politiciens.

Lors de leurs réquisitions en décembre, les procureurs avaient affirmé que Mme Kim s'était "placée au-dessus des lois", commis des "abus de pouvoir" et avait collaboré avec la secte pour porter atteinte "au principe constitutionnel de séparation de la religion et de l'Etat".

Une partisane se tient devant une banderole représentant l'ancien président sud-coréen destitué Yoon Suk Yeol et son épouse Kim Keon Hee, près du tribunal central de Séoul, le 16 janvier 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )

L'ex-première dame clame son innocence et juge ces accusations "profondément injustes", même si elle s'est également excusée d'avoir "causé des problèmes bien qu'étant une personne sans importance".

"Quand je réfléchis à mon rôle et aux responsabilités qui m'ont été confiées, il me semble évident que j'ai commis de nombreuses erreurs", a-t-elle reconnu à la fin de son procès.

- Sac à main de luxe -

Le tribunal de Séoul doit rendre son jugement à 14H00 (05H00 GMT).

Amoureuse des animaux autoproclamée, Kim Keon Hee s'est fait connaître internationalement pour son combat en faveur de l'interdiction de la viande de chien en Corée du Sud. Mais ses frasques ont souvent éclipsé les actions politiques de son mari.

L'épouse du président sud-coréen Kim Keon-hee (au centre), vêtue d'une robe traditionnelle vietnamienne, descend les escaliers du palais présidentiel à Hanoï, le 23 juin 2023 ( AFP / Viet LINH )

En 2023, elle s'était fait piéger par un pasteur qui, équipé d'une caméra cachée, l'avait filmée en train de recevoir de sa part un sac à main Dior d'une valeur de plus de 1.800 euros.

Ce scandale avait plongé son mari dans l'embarras, et contribué à la cuisante défaite du parti au pouvoir lors des législatives d'avril 2024. M. Yoon avait opposé son véto à trois tentatives du Parlement de lancer une enquête contre sa femme, la dernière d'entre elles en novembre 2024, une semaine avant la tentative ratée du président de décréter la loi martiale.

L'ancien Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo arrive au tribunal central de Séoul, le 21 janvier 2026 ( POOL / Chung Sung-Jun )

L'épilogue du procès de Kim Keon Hee intervient une semaine après la condamnation à 23 ans de prison - huit de plus que ce qu'avait requis le procureur - de l'ex-Premier ministre de M. Yoon, Han Duck-soo, pour complicité dans l'affaire de la loi martiale.

"Vu ce qui est arrivé à l'ancien Premier ministre Han, Kim va probablement prendre au moins dix ans de prison, et c'est une estimation conservatrice", a prédit auprès de l'AFP le commentateur politique Park Sang-byung.

L'enquête sur les agissements de Mme Kim a également abouti à l'arrestation de Han Hak-ja, la cheffe de l'Eglise de l'Unification, qui revendique des millions d'adeptes dans le monde et possède un immense empire économique.