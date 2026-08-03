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Wall Street termine
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 22:27
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La Bourse de New York a terminé en forte hausse lundi, les investisseurs saluant des signes de désescalade des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran, qui ont entraîné un recul marqué des cours du pétrole et des rendements obligataires, dans une semaine chargée en publications de résultats et en indicateurs économiques.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,32%, ou 693,38 points, à 53.178,41 points. Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 110,78 points, soit 1,48% à 7.600,50 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 540,04 points, soit 2,13% à 25.913,896 points.

Les cours du pétrole brut LCOc1 ont reculé d'environ 5% après que le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que des discussions avec l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz devaient se tenir lundi, même si Téhéran a contesté l'existence de telles discussions.

Le repli du brut a contribué à la détente des rendements des bons du Trésor américain, alors que les opérateurs continuaient d'évaluer les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale dans l'hypothèse où le conflit avec l'Iran se prolongerait.

AMZN.O a gagné plus de 4,58%, et sa capitalisation boursière a franchi pour la première fois le seuil des 3.000 milliards de dollars après la publication de ses résultats la semaine dernière.

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