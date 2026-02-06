Stellantis : 22 milliards d'euros de charges pour son virage stratégique, l'action au plus bas

La production de la nouvelle Fiat 500 hybride de Stellantis

par Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari

Stellantis a annoncé vendredi des charges exceptionnelles massives d'environ 22,2 milliards d'euros au second semestre 2025, reflétant un virage stratégique passant notamment par une révision en baisse de ses ambitions 100% électriques et le conduisant à anticiper une perte nette annuelle ‍qui privera ses actionnaires de dividende.

Le constructeur automobile franco-italo-américain, qui a publié en avance des données préliminaires sur ses résultats, a vu sa situation financière se dégrader fortement courant 2024 à la suite d'une baisse de ses ventes en Amérique du Nord et en Europe qui a précipité le départ de l'ancien directeur général Carlos Tavares.

Au premier semestre 2025, il avait déjà accusé ‌une première perte nette de 2,3 milliards d'euros.

"Le 'reset' annoncé aujourd'hui s'inscrit dans la démarche décisive engagée en 2025, visant à remettre nos clients et leurs attentes au cœur de toute notre action", a déclaré le nouveau directeur général Antonio Filosa cité dans un communiqué.

"Les charges exceptionnelles annoncées aujourd'hui reflètent en grande partie le coût d'avoir surestimé le ​rythme de la transition énergétique, ce qui nous a éloignés des besoins, des moyens financiers et des désirs réels de nombreux acheteurs", a-t-il ajouté."

Vers 10h30, l'action du groupe ⁠chute de 25% à la Bourse de Milan, après avoir connu plusieurs suspensions depuis l'ouverture, se retrouvant à son plus bas niveau depuis cinq ans, quand Stellantis a été créé à travers la fusion de PSA et FCA.

"Le groupe laisse entendre qu'il brûlera encore du cash en 2026, et 2027 ⁠reste très incertaine vu les tendances de prix dans l'ensemble du secteur ‍automobile", commente Citi dans une note. "Et vu que cette annonce n'inclut pas de fermeture d'usine, nous ne pensons pas que le 'reset' ⁠de la base de coût de Stellantis soit encore pleinement achevé."

Bien que de taille supérieure, les provisions annoncées par Stellantis rappellent celles déjà prises par les concurrents américains Ford et General Motors, confrontés à la marche arrière de l'administration Trump sur le passage à l'électrique, venue s'ajouter à une demande globalement plus faible que prévu pour le non-thermique.

Jusqu'à 21 milliards d'euros de perte nette au second semestre

Le groupe aux 14 marques - parmi lesquelles Peugeot, Citroën, Fiat et Jeep - a également annoncé vendredi le rachat par LG Energy Solution de la participation de 49% du constructeur dans leur coentreprise de batteries au Canada, marquant son désengagement capitalistique d'un projet phare du plan stratégique "Dare Forward 2030" de Carlos Tavares, bien que Stellantis "demeure un client engagé et continuera à s'approvisionner en ⁠produits de batteries" auprès de l'usine canadienne, a-t-il précisé dans un autre communiqué.

Sur les provisions annoncées, 2,9 milliards d'euros sont liés à l'annulation d'actifs liés aux projets ​véhicules arrêtés et 6,0 milliards d'euros à des dépréciations d'architectures de voitures. Le groupe a également annoncé que 5,8 milliards d'euros de ​sorties de cash devraient être effectués au ​cours des quatre prochaines années sur des projets de véhicules arrêtes et d'autres véhicules électriques en cours de commercialisation, dont les volumes devraient être "nettement inférieurs" aux prévisions.

Stellantis a par exemple arrêté le ​Ram 1500 BEV aux Etats-Unis et réintroduit un gros moteur essence emblématique dans le pays, le ⁠V8 HEMI.

Il veut aussi combler en 2026 les autres trous laissés dans son offre de produits afin de regagner des volumes.

Après une année 2025 marquée par une perte nette estimée entre 19 milliards et 21 milliards d'euros au second semestre, Stellantis s'est montré optimiste pour 2026, disant viser une amélioration de son chiffre d'affaires net, de sa marge opérationnelle courante et de ses cash flows industriels.

Il a par ailleurs fait état d'une hausse de 9% de ses facturations au quatrième trimestre grâce à une normalisation de ses stocks en Amérique du Nord, fortement réduits l'année précédente, et à la ‌montée en cadence en Europe élargie de quatre modèles Citroën, Fiat et Opel basés sur la plateforme abordable "smart car".

Stellantis, dont les résultats financiers annuels définitifs seront publiés le 26 février, a également annoncé 1,3 milliard d'euros d'autres charges de restructuration, couvrant notamment des réductions d'effectifs.

"Nous n'avons pas connaissance des niveaux des réduction d'effectifs au niveau européen, mais cela interpelle et inquiète", a dit à Reuters Frédéric Lemayitch, représentant du syndicat CFTC chez Stellantis France.

"La voie ouverte par Volkswagen sur les fermetures d'usines en Europe est une épée de Damoclès sur la tête de tous les salariés en Europe. Heureusement qu'en France, les accords dont nous sommes signataires nous protègent de PSE."

(Rédigé par Etienne Breban et Gilles Guillaume, avec Giulio Piovaccari à Milan et Hyun Joo ‌Jin à Séoul; édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)