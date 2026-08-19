Wall Street tente de se stabiliser après son repli de la veille

Wall Street devrait ouvrir en ordre dispersé mercredi après son net recul de la veille, la récente envolée des rendements obligataires, déclenchée par un regain d'inquiétudes concernant un prochain réveil de l'inflation, semblant un peu moins peser sur le sentiment de marché.

Les futures sur indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture en hausse de l'ordre de 0,1% pour le Dow Jones et le S&P 500, qui viennent d'aligner trois séances de baisse.

Le Nasdaq est quant à lui indiqué en repli de 0,1% après avoir perdu 1,7% hier, la poussée des rendements des emprunts d'Etat américains ayant largement malmené le secteur technologique.

Les investisseurs semblent de plus en plus préoccupés par le risque de voir le risque d'un enlisement de la guerre contre l'Iran entraîner un redressement durable des prix pétroliers et par ricochet une nouvelle accélération de l'inflation qui serait de nature à obliger les banques centrales à durcir leurs politiques monétaires, sans doute à compter de l'an prochain.

Ces préoccupations poussent bon nombre d'intervenants à se défaire d'actifs plus risqués tels que les valeurs technologiques, jugées fortement valorisées.

Début de détente sur l'obligataire

L'accalmie constatée au niveau des taux longs souverains, qui avaient renoué avec des niveaux records mardi, devrait permettre aux marchés d'actions de souffler un peu aujourd'hui.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se stabilise autour de 4,7060%, tandis que le 30 ans reste inchangé à 5,29% après avoir atteint des plus hauts depuis 2006 hier.

La prudence reste cependant de mise en raison des tensions géopolitiques toujours palpables, l'Iran ayant déclaré étudier la possibilité de frapper des installations militaires américaines en Europe en cas de nouvelle escalade avec Washington.

Le baril de pétrole WTI en profite pour reprendre 0,4% à 84,4 dollars et se hisser vers des sommets depuis la fin du mois de juillet.

La séance s'annonce encore relativement pauvre en rendez-vous macroéconomiques, le prochain grand rendez-vous étant la publication cet après-midi, après la clôture européenne, du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, avec des interrogations qui incitent à la prudence.

Celui-ci devrait cependant permettre d'apporter quelques précisions concernant l'ampleur des divisions actuelles qui règnent au sein du FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed, en évaluant l'ampleur du camp "hawkish" et le nombre de membres, en plus des trois dissidents déclarés, prêts à voter en faveur d'une hausse des taux.

Peu de statistiques, mais quelques publications de résultats

Sur le front des indicateurs, l'ordre du jour est mince : les intervenants prendront seulement connaissance de la statistique des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis, prévus une heure après l'ouverture.

Du côté des valeurs, Estée Lauder bondissait de 10% en préouverture après avoir fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu et avoir revu à la hausse son objectif de marge opérationnel pour son nouvel exercice 2026/2027 à la faveur notamment d'une accélération de son activité en Amérique.

Dans le secteur de la distribution, Target est attendu en légère progression ( 0,4%) après avoir fait part d'un relèvement de ses objectifs pour l'exercice en cours, à la suite d'un 2e trimestre meilleur que prévu, mais Lowe's devrait céder 2% à l'ouverture après avoir indiqué anticiper désormais les bornes basses de ses fourchettes cibles précédentes pour l'ensemble de l'exercice en cours.

Enfin Moderna devrait flamber de 90% à l'ouverture après avoir a franchi une étape importante lors d'un essai de phase 3 qui a validé l'efficacité d'une thérapie personnalisée en combinaison avec le Keytruda de Merck & Co en oncologie.