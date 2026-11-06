Wall Street tente de se relever, les semi-conducteurs retrouvent des couleurs

Les marchés américains ont tenté de se redresser vendredi, après deux séances de fortes turbulences provoquées par les inquiétudes concernant les conséquences de la victoire démocrate aux élections de mi-mandat sur l'industrie de l'intelligence artificielle. Les semi-conducteurs et les infrastructures d'IA ont retrouvé quelques couleurs, soutenus notamment par des déclarations politiques plus conciliantes sur les centres de données, même si ce rebond reste insuffisant pour effacer les lourdes pertes accumulées cette semaine. À l'approche de la clôture, le S&P 500 progresse de 0,31% à 7 376,9 points, le Nasdaq 100 rebondit de 1,35% à 26 990,0 points, tandis que le Dow Jones cède 0,46% à 51 285,7 points.

Après leur véritable déroute de jeudi, les semi-conducteurs ont profité d'un retour des acheteurs à bon compte, permettant à l'indice SOX de Philadelphie de rebondir d'environ 4%. AMD ( 10%), Micron ( 5%) et Nvidia ( 3%) regagnent ainsi une partie du terrain perdu, tandis que Lam Research ( 8%) bénéficie également de l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 25 MdsUSD. Malgré cette embellie, l'indice phare des semi-conducteurs accuse encore une baisse de plus de 12% sur la semaine, témoignant de l'ampleur des dégagements récents.

Les inquiétudes politiques à l'origine de cette correction semblent néanmoins s'atténuer légèrement, après que Gina Hinojosa, la nouvelle gouverneure démocrate élue du Texas, a indiqué ne pas être fondamentalement opposée au développement des centres de données. Ces déclarations, auxquelles s'ajoute le soutien renouvelé de Donald Trump à leur construction, apportent un peu de répit à une industrie qui redoute désormais qu'un Congrès contrôlé par les démocrates ne durcisse les conditions de développement des infrastructures d'IA, notamment en matière de consommation électrique et d'eau.

Le rebond s'étend ainsi aux fournisseurs d'infrastructures, notamment Nebius ( 8%), Dell ( 4%) et Cloudflare ( 10%), cette dernière bénéficiant également de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. AppLovin ( 9%) poursuit de son côté son envolée après sa publication, tandis qu'Airbnb ( 12%) profite d'une accélération de son activité et de perspectives encourageantes.

La reprise reste toutefois relativement sélective, avec seulement six des onze secteurs du S&P 500 dans le vert. La technologie ( 1,4%) domine devant les services de communication ( 0,8%) et la consommation discrétionnaire ( 0,3%), tandis que les biens de consommation courante (-1,1%) ferment la marche. Le Russell 2000 ( 1%) participe également au rebond, mais la surperformance des grandes valeurs technologiques ressemble davantage à un rattrapage des titres récemment sanctionnés qu'à un véritable retour généralisé de l'appétit pour le risque.

Sur le front macroéconomique, le rapport sur l'emploi américain a apporté une nouvelle preuve de la résistance de l'économie, avec 165 000 créations nettes de postes en octobre, contre seulement 65 000 attendues, tandis que le taux de chômage est revenu de 4,2% à 4,1%. Les chiffres des deux mois précédents ont également été révisés à la hausse, mais cette bonne nouvelle économique complique les perspectives monétaires, puisque les investisseurs anticipent désormais à près de 79% une nouvelle hausse des taux de la Fed en décembre, contre environ 67% la veille.

Cette remontée des anticipations de resserrement monétaire pourrait continuer de peser sur les valorisations des entreprises technologiques, particulièrement sensibles aux taux d'intérêt, alors que les investisseurs doivent désormais composer avec une incertitude réglementaire accrue après les élections. Malgré le rebond de vendredi, le S&P 500 et le Nasdaq restent ainsi en passe de terminer la semaine sur des pertes supérieures à 2%.

La semaine prochaine, l'attention des investisseurs se portera principalement sur les nouvelles statistiques d'inflation américaines, avec la publication des indices des prix à la consommation (CPI) et à la production (PPI), qui pourraient influencer les anticipations de politique monétaire.