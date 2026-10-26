Wall Street tente de relancer le pari de l'IA avant une semaine décisive

Les marchés américains ont entamé la semaine sur une note positive lundi, profitant d'un regain d'enthousiasme pour l'intelligence artificielle après plusieurs séances de turbulences. Le dépôt du prospectus d'introduction en Bourse d'Anthropic et un nouvel accord de financement colossal de SpaceX ont notamment ravivé l'intérêt pour les valeurs technologiques, tandis que le reflux du pétrole a apporté un peu de répit aux investisseurs. Dans ce contexte, le S&P 500 progresse de 0,70% à 7 676,8 points, le Dow Jones gagne 0,28% à 52 361,6 points, tandis que le Nasdaq 100 surperforme avec une hausse de 1,09% à 29 273,4 points.

Après plusieurs semaines de doutes sur la rentabilité des investissements dans l'IA, Anthropic est venu rappeler aux investisseurs l'ampleur du potentiel de croissance du secteur en dévoilant son prospectus d'introduction en Bourse. Le développeur de Claude a généré 16,3 MdsUSD de chiffre d'affaires au premier semestre, contre seulement 1,2 MdUSD un an plus tôt. Cette croissance de plus de 1 300% s'accompagne toutefois d'une perte nette de 80,7 MdsUSD, essentiellement liée à une charge comptable sur sa dette convertible, tandis que sa perte opérationnelle s'est réduite à 693 MUSD. De quoi alimenter autant l'enthousiasme que les interrogations sur la valorisation du groupe, qui pourrait atteindre 1 500 MdsUSD lors de son introduction.

Les ambitions financières de l'écosystème restent également impressionnantes, comme en témoigne SpaceX, dont le titre cède légèrement du terrain malgré l'annonce d'un accord de location-financement de 40 MdsUSD avec une structure gérée par Apollo Global Management afin de déployer des puces Nvidia et d'autres équipements informatiques. Une opération qui confirme que les géants de l'IA continuent d'investir massivement malgré les inquiétudes sur leur endettement. Les semi-conducteurs retrouvent ainsi quelques couleurs, avec un rebond de plus de 3% de l'ETF SOXX, tandis que les valeurs de cybersécurité profitent également du regain d'intérêt pour les applications d'IA.

Parmi les grandes capitalisations, Tesla ( 5%) se distingue après que Barclays a relevé sa recommandation à " surpondérer " et porté son objectif de cours de 370 à 450 USD, notamment en raison de la possibilité d'un rapprochement avec SpaceX.

La détente des cours du pétrole a également contribué à améliorer le sentiment des investisseurs, après un week-end sans nouvelle offensive militaire américaine ou israélienne contre l'Iran. Des représentants saoudiens, turcs et pakistanais se sont par ailleurs rendus à Téhéran pour discuter d'une éventuelle désescalade. Les tensions restent néanmoins vives, Donald Trump ayant de nouveau évoqué la possibilité d'une intervention militaire si les négociations échouaient.

La séance a également été animée par plusieurs opérations de rapprochement, notamment l'acquisition annoncée de Range Resources ( 16%) par EQT dans le gaz naturel, ainsi que le rachat de Surgery Partners ( 40%) par une structure affiliée à Bon Secours Mercy Health, pour une valeur d'entreprise d'environ 5,7 MdsUSD.

La suite de la semaine s'annonce particulièrement chargée, avec près de 180 entreprises du S&P 500 attendues sur le front des résultats, notamment Alphabet, Microsoft et Amazon. Les investisseurs suivront également les publications des géants coréens des semi-conducteurs SK Hynix et Samsung Electronics, prévues respectivement mercredi et jeudi, ainsi que la décision de la Fed mercredi, avant la première estimation du PIB américain du troisième trimestre et les chiffres de l'inflation PCE jeudi. Après le récent retour des inquiétudes sur les investissements dans l'IA, les résultats des géants technologiques pourraient déterminer si ce rebond repose sur autre chose que de nouvelles promesses de croissance.