 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street tente de relancer le pari de l'IA avant une semaine décisive
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 21:09

Ajouter Boursorama à vos sources

Les marchés américains ont entamé la semaine sur une note positive lundi, profitant d'un regain d'enthousiasme pour l'intelligence artificielle après plusieurs séances de turbulences. Le dépôt du prospectus d'introduction en Bourse d'Anthropic et un nouvel accord de financement colossal de SpaceX ont notamment ravivé l'intérêt pour les valeurs technologiques, tandis que le reflux du pétrole a apporté un peu de répit aux investisseurs. Dans ce contexte, le S&P 500 progresse de 0,70% à 7 676,8 points, le Dow Jones gagne 0,28% à 52 361,6 points, tandis que le Nasdaq 100 surperforme avec une hausse de 1,09% à 29 273,4 points.

Après plusieurs semaines de doutes sur la rentabilité des investissements dans l'IA, Anthropic est venu rappeler aux investisseurs l'ampleur du potentiel de croissance du secteur en dévoilant son prospectus d'introduction en Bourse. Le développeur de Claude a généré 16,3 MdsUSD de chiffre d'affaires au premier semestre, contre seulement 1,2 MdUSD un an plus tôt. Cette croissance de plus de 1 300% s'accompagne toutefois d'une perte nette de 80,7 MdsUSD, essentiellement liée à une charge comptable sur sa dette convertible, tandis que sa perte opérationnelle s'est réduite à 693 MUSD. De quoi alimenter autant l'enthousiasme que les interrogations sur la valorisation du groupe, qui pourrait atteindre 1 500 MdsUSD lors de son introduction.

Les ambitions financières de l'écosystème restent également impressionnantes, comme en témoigne SpaceX, dont le titre cède légèrement du terrain malgré l'annonce d'un accord de location-financement de 40 MdsUSD avec une structure gérée par Apollo Global Management afin de déployer des puces Nvidia et d'autres équipements informatiques. Une opération qui confirme que les géants de l'IA continuent d'investir massivement malgré les inquiétudes sur leur endettement. Les semi-conducteurs retrouvent ainsi quelques couleurs, avec un rebond de plus de 3% de l'ETF SOXX, tandis que les valeurs de cybersécurité profitent également du regain d'intérêt pour les applications d'IA.

Parmi les grandes capitalisations, Tesla ( 5%) se distingue après que Barclays a relevé sa recommandation à " surpondérer " et porté son objectif de cours de 370 à 450 USD, notamment en raison de la possibilité d'un rapprochement avec SpaceX.

La détente des cours du pétrole a également contribué à améliorer le sentiment des investisseurs, après un week-end sans nouvelle offensive militaire américaine ou israélienne contre l'Iran. Des représentants saoudiens, turcs et pakistanais se sont par ailleurs rendus à Téhéran pour discuter d'une éventuelle désescalade. Les tensions restent néanmoins vives, Donald Trump ayant de nouveau évoqué la possibilité d'une intervention militaire si les négociations échouaient.

La séance a également été animée par plusieurs opérations de rapprochement, notamment l'acquisition annoncée de Range Resources ( 16%) par EQT dans le gaz naturel, ainsi que le rachat de Surgery Partners ( 40%) par une structure affiliée à Bon Secours Mercy Health, pour une valeur d'entreprise d'environ 5,7 MdsUSD.

La suite de la semaine s'annonce particulièrement chargée, avec près de 180 entreprises du S&P 500 attendues sur le front des résultats, notamment Alphabet, Microsoft et Amazon. Les investisseurs suivront également les publications des géants coréens des semi-conducteurs SK Hynix et Samsung Electronics, prévues respectivement mercredi et jeudi, ainsi que la décision de la Fed mercredi, avant la première estimation du PIB américain du troisième trimestre et les chiffres de l'inflation PCE jeudi. Après le récent retour des inquiétudes sur les investissements dans l'IA, les résultats des géants technologiques pourraient déterminer si ce rebond repose sur autre chose que de nouvelles promesses de croissance.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le candidat centriste au poste de Premier ministre Gadi Eisenkot (g) et l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahu apparaissent sur des écrans installés sur un pont enjambant une rue de Ramat Gan, en Israël, le 20 octobre 2026 ( AFP / Jack GUEZ )
    Israël: premières législatives depuis le 7-Octobre, Netanyahu à l'épreuve des urnes
    information fournie par AFP 27.10.2026 06:10 

    Les Israéliens ont commencé à voter mardi pour les premières élections législatives depuis le 7-Octobre, un scrutin serré aux allures de référendum pour le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un pays fracturé. Ces élections interviennent sur fond de critiques ... Lire la suite

  • Des membres de la diaspora ukrainienne tiennent des pancartes formant le nom "Oleshky" (Olechky) devant l'ambassade américaine à Varsovie, le 6 octobre 2026 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Ukraine : une trêve à Olechky en vue d'une opération humanitaire
    information fournie par AFP 27.10.2026 05:55 

    Un cessez-le-feu annoncé par Melania Trump en vue d'une opération humanitaire a débuté mardi matin autour d'Olechky, ville isolée du sud de l'Ukraine sous occupation russe et en proie à des pénuries. Au-delà de cette trêve très localisée acceptée par les deux camps ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 26/10/2026
    Top 5 IA du 26/10/2026
    information fournie par Libertify 27.10.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus, Dassault Aviation, STMicroelectronics, Tesla, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui ... Lire la suite

  • Les locaux de SpaceX (Crédit: / Adobe Stock)
    La société australienne SCX.ai conclut un partenariat avec SpaceX
    information fournie par Reuters 27.10.2026 04:43 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 27 octobre - ** L'action SCX.ai SCX.AX progresse de 8,7 % à 0,25 dollar australien, en ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
114,63 -0,43%
CAC 40
7 847,32 +0,83%
EUR/USD SPOT
1,11652 -0,09%
Or
4 007,59 -0,14%
TOTALENERGIES
83,84 +0,47%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank