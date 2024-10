Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: tendance hésitante, résultats contrastés information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 17:16









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur une note hésitante vendredi matin suite à une série de résultats ayant mêlé bonnes et mauvaises surprises, auxquels s'ajoute l'impact de la chute du pétrole.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones lâche près de 0,2% à 43.164,5 points, tandis que le Nasdaq Composite parvient à progresser de 0,5% à 18.470,7 points.



Les investisseurs peinent à trouver des éléments de nature à porter le Dow vers de nouveaux plus hauts après les nombreux records qu'il a enchaînés cette semaine.



Plus forte baisse de l'indice, American Express cède près de 6% après des résultats meilleurs que prévu, mais aussi marqués par des revenus inférieurs aux attentes, ce qui entraîne des prises de bénéfices sur le titre.



Procter & Gamble (+0,5%) est moins sanctionné malgré l'annonce d'un chiffre d'affaires en baisse sur le trimestre écoulé, en dépit de l'effet porteur des hausses de prix.



Principal soutien à la tendance sur le Nasdaq, Netflix bondit de plus de 10% après avoir fait état hier soir de résultats et de chiffres de nouveaux abonnés meilleurs que prévu.



Face à cette série de résultats, les indicateurs économiques du jour passent un peu au second plan.



Le Département du Commerce a fait état ce matin d'un repli de 0,5% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en septembre par rapport au mois précédent.



Les permis de construire de logements - censés préfigurer les mises en chantier futures - ont de leur côté diminué de 2,9% le mois dernier.



Huit des 11 grands indices sectoriels du S&P évoluent en hausse, avec les plus fortes performances pour les valeurs liées aux communications (+1,2%) et aux technologies (+0,4%) dans le sillage de Netflix.



A la baisse, le compartiment de l'énergie pâtit de la chute du baril de brut léger américain (WTI) qui lâche 2,2% sous 69 dollars sur le NYMEX. L'indice sectoriel S&P perd 1,1%, ExxonMobil 0,8% et Chevron 1%.



Les rendements des obligations américaines poursuivent leur détente et l'emprunt à 10 ans, référence du marché obligataire, voit le sien repasser sous le seuil de 4,07%.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones affiche pour l'instant des gains de l'ordre de 0,7%, tandis que le Nasdaq s'adjuge plus de 0,6%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.