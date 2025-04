Wall Street: sursaut tardif, mais mois de mars calamiteux information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - L'entame de séance fut franchement inquiétante avec une chute de -1,5% du S&P500 et de -2,5% du Nasdaq (ce qui provoquait une ruée sur les bons du Trésor et un bond de +14% sur le 'VIX' vers 24,5)... mais la vague d'aversion au risque s'est rapidement calmée : il est probable que plusieurs institutionnels aient conjugué leurs efforts pour éviter la cassure des planchers annuels qui se profilait vers 15H45.

Le premier trimestre 2025 reste un fiasco, et tous les gains de Wall Street depuis l'élection de Donald Trump se sont évanouis.



Il est possible que le moment de laisser les marchés corriger n'ait pas été jugé opportun, et qu'il ait fallu limiter la casse -considérable- observée pour ce mois de mars... et depuis le 1er janvier. Mission accomplie pour le Dow Jones qui reprend +1% tandis que le S&P500 gagne 0,55%, mais le Nasdaq est resté ancré dans le rouge, pour 0,15%.



Le S&P500 perd -6% en mars et -4,6% sur le trimestre, le Nasdaq Composite -6,7% sur le mois et -11,4% depuis le 1er janvier (il est plombé par les ' 7 fantastiques ' qui perdent -15,4% en trois mois). Le Russell-2000 dévisse de -7% en mars et de -9,8% sur le trimestre : c'était le favori des investisseurs pour les neuf prochains mois.



Les T-Bonds qui effaçaient -7,7 points de base (vers 4,178%) ressortaient quasi inchangés à 4,255% ce soir vers 22H00.



Là encore, l'analyse est compliquée : Donald Trump a prévu de dévoiler mercredi toute une série de nouveaux droits de douane dits 'réciproques', dans ce qu'il présente comme un 'Jour de Libération' pour les Etats-Unis.



Cela aura des conséquences inflationnistes... mais le risque de récession n'est-il pas le plus inquiétant pour les marchés ? Et la lourde chute des indices boursiers plaide pour les placements 'sûrs', dans un contexte de 'visibilité' très réduite.



'L'incertitude de la politique économique américaine sous l'administration Trump a atteint des niveaux comparables à ceux observés pendant la pandémie', préviennent les équipes de de J.Safra Sarasin. 'Notre modèle montre qu'un choc exogène important d'incertitude politique pourrait réduire le PIB de près de 1% après un an', indique la banque privée suisse.



Ces éléments suffisent à laisser penser que les fluctuations erratiques des dernières semaines risquent bien de se répéter.



La semaine s'annonce par ailleurs chargée sur le plan économique avec en point d'orgue les chiffres de l'emploi de mars, qui seront peut-être déterminants pour l'évolution de la politique monétaire de la Fed.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance.