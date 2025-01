Wall Street: sur une note indécise en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 17:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sur une note hésitante mercredi en début de séance, les investisseurs peinant à trouver une direction après des indicateurs économiques et des résultats trimestriels contrastés.



Un peu plus d'une heure après la clôture, le Dow Jones avance de 0,3% à 44.856,3 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,1% à 19.616,5 points.



Les intervenants de marché ont dû digérer dans la matinée une salve de statistiques en demi-teinte ayant entretenu le flou sur la santé de l'économie américaine et la trajectoire des prochaines baisses de taux.



Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 2,3% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2024, selon une toute première estimation du Département du Commerce, après un taux de 3,1% observé au troisième trimestre.



Le consensus tablait, à titre de comparaison sur un chiffre de 2,6%.



Ces chiffres auraient pu relancer les spéculations sur de nouvelles mesures d'assouplissement de la part de la Fed, qui a tenu hier un discours prudent au vu du récent réveil de l'inflation dans le pays.



Mais les analystes ont rapidement tempéré la portée de cette croissance un peu moins robuste qu'attendu sur les trois derniers mois de l'année écoulée.



'Ce chiffres est inférieur aux attentes, mais il reste encore bien au-dessus de la moyenne historique de la croissance', soulignent les équipes de Commerzbank.



Une série de résultats trimestriels contrastés est également venue confirmer le coup d'arrêt de la dynamique positive que connaissait le secteur technologique ces derniers mois en entament l'optimisme des investisseurs.



Parmi les plus fortes baisses du S&P 500, Microsoft lâche plus de 5% après des trimestriels jugés peu convaincants, marqués notamment par un ralentissement de la croissance de sa division 'cloud' Azure.



A la hausse, IBM s'envole de 14% après des résultats trimestriels meilleurs que prévu et des prévisions optimistes concernant son flux de trésorerie pour 2025.



Apple et Intel publieront à leur tour leurs résultats trimestriels ce soir après la clôture de Wall Street.



Sur le marché des changes, le dollar se replie un peu face à l'euro, en dépit de la nouvelle baisse de taux décidée aujourd'hui par la BCE, un recul qui semble à rapprocher des chiffres moins bons que prévu de la croissance.



La statistique pèse aussi sur le rendement des Treasuries à dix ans, qui revient à près de 4,52%, un niveau proche de planchers d'un mois.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.