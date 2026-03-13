Wall Street sur une note hésitante à l'issue d'une semaine encore tumultueuse
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 17:29
Les trois indices avaient ouvert en hausse, soutenus par la volonté de certains intervenants de réaliser quelques achats à bon compte après les dégagements des derniers jours, mais la tendance s'est vite trouvée alourdie par la progression continue des cours pétroliers, qui reviennent à des plus hauts depuis l'été 2022.
Sur le NYMEX, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance actuellement de 0,5% à 96,2 dollars. Sa hausse depuis le début de l'année atteint désormais 66%.
"Des prix de l'énergie durablement élevés font peser le risque d'un retour de l'inflation, renforçant l'idée que la Fed pourrait devoir maintenir une politique monétaire stricte plus longtemps", rappelle Linh Tran, analyste marchés chez XS.com.
"On assiste à une prudence accrue sur les marchés, caractérisée par le fait que les investisseurs réévaluent les risques macroéconomiques à la hausse", explique la professionnelle.
Ce regain de craintes sur l'inflation et les taux d'intérêt intervient alors que la Réserve fédérale américaine tiendra la semaine prochaine sa réunion stratégique.
Elément positif pour le sentiment de marché, l'indice de volatilité VIX - connu sous le nom d'indice de la peur - perd 0,8% à 27,1, ce qui montre que les investisseurs se montrent un peu moins nerveux ou qu'ils rechignent à trop ajuster leurs portefeuilles avant de partir en week-end.
Seuls quatre des 10 grands secteurs du S&P évoluent dans le vert, avec des variations sans grande ampleur dans les deux sens. Les valeurs des services aux collectivités ( utilities ) mènent la danse avec des gains moyens de 1%, suivi par les spécialistes de la consommation de base ( 0,5%).
A la baisse, le secteur de la technologie continue de souffrir (-1,1%) dans le sillage notamment des résultats mal accueillis de l'éditeur de logiciels Adobe (-6,5%).
Les investisseurs sur la défensive avant la Fed
Les indicateurs du jour se révèlent de leur côté plutôt mitigés.
Très attendu sachant qu'il s'agissait de la dernière donnée sur les prix à être publiée avant la décision de politique monétaire de la Fed, l'indice des prix à la consommation des ménages (PCE) a augmenté de 0,4% en janvier, conformément aux prévisions, portant la hausse en rythme annuel à 3,1%, une donnée là aussi sans surprise.
Les investisseurs ont également appris une heure avant l'ouverture que le PIB américain du quatrième trimestre était ressorti à 0,7% selon une nouvelle estimation, loin des prévisions qui étaient de 1,4%, ce qui aurait pu ouvrir la porte à une prochaine baisse de taux de la Réserve fédérale si les anticipations d'inflation n'étaient pas en train de repartir à la hausse avec la flambée du pétrole.
Parmi les autres indicateurs du jour, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan a reculé de 56,6 à 55,5 en mars, les ménages s'inquiétant de la remontée des prix de l'essence.
Sur l'ensemble de la semaine, le Dow perd pour l'instant 1,5%, le S&P 1,3% et le Nasdaq autour de 1%, se dirigeant ainsi vers une seconde semaine consécutive de repli.
S'il est désormais revenu à des planchers depuis la fin novembre, l'indice S&P 500 ne se situe qu'à moins de 5% de ses plus hauts absolus du début d'année.
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