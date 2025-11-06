Wall Street sur ses gardes, entre valorisations records et incertitudes commerciales

A la Bourse de New York, le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, toujours attentive aux niveaux élevés de valorisation des géants technologiques et quelque peu prudente face au scepticisme de la Cour suprême des Etats-Unis sur les droits de douane de Donald Trump.
Dans les premiers échanges, le Dow Jones lâchait 0,04%, l'indice Nasdaq perdait 0,28% et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,15%.
