 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 963,27
-1,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street sur ses gardes, entre valorisations records et incertitudes commerciales
information fournie par AFP 06/11/2025 à 15:35

A la Bourse de New York, le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

A la Bourse de New York, le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, toujours attentive aux niveaux élevés de valorisation des géants technologiques et quelque peu prudente face au scepticisme de la Cour suprême des Etats-Unis sur les droits de douane de Donald Trump.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones lâchait 0,04%, l'indice Nasdaq perdait 0,28% et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,15%.

Nasdaq

Valeurs associées

S&P GLOBAL
495,760 USD NYSE -0,34%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank