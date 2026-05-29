Wall Street stagne dans l'attente d'un accord entre Washington et Téhéran

Les indices américains évoluent légèrement dans le vert après l'annonce d'un potentiel accord entre l'Iran et les États-Unis. Les investisseurs restent prudents, dans l'attente d'une éventuelle validation par Donald Trump. Wall Street avance avec retenue ce vendredi après l'évocation d'un possible accord entre Washington et Téhéran. Selon plusieurs informations relayées par les autorités iraniennes, le texte ne serait plus qu'en attente de la signature de Donald Trump pour entrer en vigueur. Dans ce contexte, les marchés adoptent une posture attentiste : le S&P 500 et le Nasdaq 100 sont à l'équilibre tandis que le Dow Jones progresse de 0,4%.

Après l'optimisme initial, les investisseurs semblent désormais privilégier la prudence. De son côté, Téhéran estime que la prochaine étape dépend exclusivement des États-Unis. "Les 48 dernières heures ont montré que la question fondamentale n'est plus de savoir si l'Iran viendra à la table des négociations, mais plutôt si Washington est capable d'abandonner sa politique contradictoire", a déclaré la République islamique par l'intermédiaire de son ambassade à Paris.

Parallèlement, une étude publiée vendredi par la Banque centrale européenne (BCE) souligne que le conflit en Iran pourrait laisser une "double cicatrice" aux consommateurs de la zone euro. Déjà marqués par les conséquences de la guerre en Ukraine, ces derniers afficheraient désormais une sensibilité accrue aux répercussions économiques des tensions géopolitiques majeures.

Sur le front des entreprises, Dell s'envole de près de 27% après avoir relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'exercice en cours. Le groupe technologique bénéficie toujours d'une demande soutenue pour ses serveurs dédiés à l'intelligence artificielle.

Cette annonce profite également à plusieurs acteurs du secteur, notamment Super Micro Computer et Hewlett Packard, dont les titres progressent respectivement de 12% et 13%.

Dans le même temps, NetApp grimpe d'environ 30% après la publication de résultats solides pour son quatrième trimestre fiscal 2026. Le groupe a également dévoilé des perspectives jugées encourageantes pour son exercice fiscal 2027.