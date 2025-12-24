Golfe Persique : l'Iran saisit un pétrolier pour "contrebande" de carburant

La navire a été araisonné avec 16 membres d'équipage non iraniens à son bord.

Un pétrolier dans le détroit d'Ormuz, entre Iran et Oman (illustration) ( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont arraisonné mercredi 24 décembre un navire soupçonné de se livrer à la contrebande de carburant, avec à son bord 16 membres d'équipage étrangers, a annoncé un média d'Etat.

Les forces iraniennes annoncent régulièrement l'arraisonnement de bateaux transportant illégalement du carburant dans cette zone. "La marine des Gardiens a arraisonné un navire transportant 4 millions de litres de carburant de contrebande avec 16 membres d'équipage non iraniens à son bord", a annoncé la télévision d'Etat, citant le général Abbas Gholamshahi, un commandant des Gardiens. La télévision n'a pas fourni d'information sur le navire, ni la nationalité de son équipage.

Nouvelle saisie

L'incident a eu lieu "dans les eaux du Golfe persique alors que le pétrolier "tentait de quitter les eaux territoriales iraniennes", a-t-elle précisé. Le prix du carburant en Iran est l'un des plus bas au monde, ce qui rend d'autant plus rentable le trafic vers d'autres pays.

Le 13 décembre, l'Iran avait saisi un pétrolier dans le golfe d'Oman, indiquant que 18 membres d'équipage indiens, sri-lankais et bangladais se trouvaient à son bord.