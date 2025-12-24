Industries de défense : Netanyahu annonce un méga-plan pour réduire la "dépendance" d'Israël à l'armement étranger

L'Etat hébreu est le premier récipiendaire de l'aide militaire américaine et se fournit également auprès de plusieurs pays européens.

Benjamin Netanyahu, le 16 octobre 2025, à Jerusalem ( POOL / ALEX KOLOMOISKY )

"Nous voulons réduire notre dépendance, même vis-à-vis de nos amis". Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mercredi 24 décembre que son pays allait dépenser 110 milliards de dollars en dix ans pour construire une "industrie d'armement indépendante", l'armée israélienne ayant été impliquée ces deux dernières années sur plusieurs fronts régionaux.

A l'occasion d'une cérémonie sur une base aérienne militaire dans le sud d'Israël, le Premier ministre israélien a dit avoir "approuvé un total de 350 milliards de shekels (110 milliards de dollars) pour construire au cours de la prochaine décennie une industrie d'armement indépendante" pour Israël.

Premier client des aides militaires en provenance des Etats-Unis et lié à l'écosystème européen de la defense, Israël est aussi confronté à des restrictions imposées par ses partenaires concernant les livraisons d'armes, en raison de la guerre dévastatrice à Gaza, déclenchée par l'attaque sanglante du 7 octobre 2023 perpétrée par le mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël. Un deuxième front s'était rapidement ouvert dans le nord d'Israël avec des combats contre le mouvement pro-iranien libanais Hezbollah, qui se sont transformés à l'automne 2024 en une guerre ouverte de deux mois.

Course à l'armement

Une guerre de 12 jours a aussi opposé Israël à l'Iran en juin dernier, déclenchée par une attaque d'une ampleur inédite d'Israël contre des sites militaires, nucléaires et des zones résidentielles.

Selon un rapport du Stockholm International Peace Research Institute, les dépenses militaires d’Israël ont bondi de 65% en 2024 pour atteindre 46,5 milliards de dollars, soit la plus forte augmentation annuelle depuis la guerre des Six Jours en 1967.