Wall Street: soutenue par les techs en attendant Nvidia information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 17:29









(CercleFinance.com) - Wall Street retrouve un peu d'optimisme mercredi matin, portée par les valeurs technologiques avant les résultats post-clôture de Nvidia, dernier des 'Sept Magnifiques' à publier ses comptes.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,4% à 43.807,2 euros, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge près de 1,3% à 19.275,5 points.



Ce rebond intervient alors que le Nasdaq vient d'aligner des pertes supérieures à 1% sur les trois dernière séances, un événement qui ne s'était plus produit depuis août dernier.



Le compartiment technologique se redresse aujourd'hui de plus de 1,5%, affichant la plus forte hausse sectorielle de la séance.



Au-delà du bond du titre Nvidia, qui grimpe de plus de 5% avant ses résultats trimestriels, le secteur est également porté par la bonne tenue des actions Salesforce (+2%) qui publiera lui aussi ses comptes ce soir.



'Si Nvidia dépasse les attentes et relève ses objectifs, on peut s'attendre à une forte hausse du titre, mais peut-être limitée par des prises de bénéfices', prévient Jacob Falkencrone, le responsable de la stratégie d'investissement chez Saxo.



'Si le consensus est atteint, mais sans relèvement de prévisions, l'action devrait rester stable, voire légèrement reculer, sachant qu'une grande partie de l'optimisme entourant le groupe est intégré dans les cours', ajoute l'analyste.



'Si Nvidia manque les attentes ou lance un avertissement concernant ses difficultés d'approvisionnement, alors un net recul est à attendre, même si les investisseurs de long terme pourraient percevoir ce repli comme une opportunité d'achat', conclut Jacob Falkencrone.



L'action GM bondit de plus de 5% après l'annonce par la constructeur automobile d'une hausse de son dividende trimestriel et la mise en place d'un nouveau rachat d'actions pour six milliards de dollars.



Le marché profite également du reflux de rendement des Treasuries, qui se stabilise autour de 4,30%, un plancher depuis la mi-décembre.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.