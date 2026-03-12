 Aller au contenu principal
Wall Street sous tension sur fond de crise pétrolière
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 13:55

Les marchés actions américains sont attendus en repli au treizième jour du conflit au Moyen-Orient. A quelques minutes de l'ouverture de la place new-yorkaise, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq fléchissent respectivement de 0,70% et de 0,68% sur fond de hausse des cours de pétrole.

L'hypothèse d'un conflit de courte durée semble s'éloigner, l'Iran paraissant privilégier une stratégie d'usure. Téhéran multiplie les frappes contre les infrastructures énergétiques et la navigation dans le Golfe afin de maintenir la pression sur les marchés et sur les économies occidentales. Alors que la situation se tend dans le détroit d'Ormuz, frappes et tirs de roquettes se multiplient au Liban et en Israël.

Des attaques visant des pétroliers au large de l'Irak et de nouvelles menaces contre des infrastructures énergétiques dans le Golfe ont ravivé les inquiétudes concernant l'approvisionnement mondial en pétrole. Dans ce contexte de tensions accrues, le Brent est brièvement remonté au-dessus de 100 dollars le baril.

Vers 13h30, il progressait de 4,84%, à 98,13 USD. Son homologue américain, le WTI, avançait de 0,65%, à 92,94 USD. La décision des pays membres de l'Agence internationale de l'énergie de libérer 400 millions de barils de leurs réserves stratégiques n'a, pour l'instant, pas apaisé les marchés.

Selon une source citée par Reuters, l'administration de Donald Trump a indiqué lors d'un briefing confidentiel au Congrès que les six premiers jours de la guerre contre l'Iran avaient coûté au moins 11,3 milliards de dollars aux États-Unis.

L'indice PCE en ligne de mire

Sur le front des statistiques, les intervenants ont notamment déjà pris connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont ressorties inférieures aux attentes : 213 000, contre 214 000 attendues après 214 000 la semaine précédente. Aussi, le déficit commercial des États-Unis s'est établi à 54,5 MdsUSD en janvier, selon les données publiées par le Département du Commerce, contre 72,9 MdsUSD le mois précédent, chiffre révisé après une estimation initiale de 70,3 MdsUSD. Le consensus tablait sur un déficit d'environ 66 MdsUSD.

L'indice PCE, mesure privilégiée de la Fed, sera à surveiller demain.

Dans l'actualité des sociétés, Dollar General a fait état d'un BPA de 1,93 USD au quatrième trimestre 2025, en hausse de 121,8% et supérieur d'environ 18% aux attentes. Le bénéfice d'exploitation a progressé de 106,1% pour atteindre 606,3 MUSD.

Selon Bloomberg, Uber Technologies lance Uber Elite, une nouvelle offre de transport avec chauffeur destinée aux voyageurs d'affaires et aux cadres dirigeants.

Sur le marché des changes, le dollar a gagné plus de 1,5% face à un panier de devises majeures, se rapprochant de son plus haut niveau depuis novembre, porté par son rôle de valeur refuge et par la position des États-Unis comme exportateur net d'énergie.

