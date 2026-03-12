Wall Street sous tension sur fond de crise pétrolière
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 13:55
L'hypothèse d'un conflit de courte durée semble s'éloigner, l'Iran paraissant privilégier une stratégie d'usure. Téhéran multiplie les frappes contre les infrastructures énergétiques et la navigation dans le Golfe afin de maintenir la pression sur les marchés et sur les économies occidentales. Alors que la situation se tend dans le détroit d'Ormuz, frappes et tirs de roquettes se multiplient au Liban et en Israël.
Des attaques visant des pétroliers au large de l'Irak et de nouvelles menaces contre des infrastructures énergétiques dans le Golfe ont ravivé les inquiétudes concernant l'approvisionnement mondial en pétrole. Dans ce contexte de tensions accrues, le Brent est brièvement remonté au-dessus de 100 dollars le baril.
Vers 13h30, il progressait de 4,84%, à 98,13 USD. Son homologue américain, le WTI, avançait de 0,65%, à 92,94 USD. La décision des pays membres de l'Agence internationale de l'énergie de libérer 400 millions de barils de leurs réserves stratégiques n'a, pour l'instant, pas apaisé les marchés.
Selon une source citée par Reuters, l'administration de Donald Trump a indiqué lors d'un briefing confidentiel au Congrès que les six premiers jours de la guerre contre l'Iran avaient coûté au moins 11,3 milliards de dollars aux États-Unis.
L'indice PCE en ligne de mire
Sur le front des statistiques, les intervenants ont notamment déjà pris connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont ressorties inférieures aux attentes : 213 000, contre 214 000 attendues après 214 000 la semaine précédente. Aussi, le déficit commercial des États-Unis s'est établi à 54,5 MdsUSD en janvier, selon les données publiées par le Département du Commerce, contre 72,9 MdsUSD le mois précédent, chiffre révisé après une estimation initiale de 70,3 MdsUSD. Le consensus tablait sur un déficit d'environ 66 MdsUSD.
L'indice PCE, mesure privilégiée de la Fed, sera à surveiller demain.
Dans l'actualité des sociétés, Dollar General a fait état d'un BPA de 1,93 USD au quatrième trimestre 2025, en hausse de 121,8% et supérieur d'environ 18% aux attentes. Le bénéfice d'exploitation a progressé de 106,1% pour atteindre 606,3 MUSD.
Selon Bloomberg, Uber Technologies lance Uber Elite, une nouvelle offre de transport avec chauffeur destinée aux voyageurs d'affaires et aux cadres dirigeants.
Sur le marché des changes, le dollar a gagné plus de 1,5% face à un panier de devises majeures, se rapprochant de son plus haut niveau depuis novembre, porté par son rôle de valeur refuge et par la position des États-Unis comme exportateur net d'énergie.
A lire aussi
-
Lilly détecte une impureté dans des versions de ses médicaments amaigrissants, met en garde contre les risques
Les médicaments amaigrissants composés contenant à la fois de la vitamine B12 et l'ingrédient principal du Zepbound d'Eli Lilly pourraient présenter des risques pour la santé des consommateurs en raison d'une impureté, non identifiée auparavant, générée lors ... Lire la suite
-
Goldman Sachs a revu le calendrier qu'il prévoyait initialement sur les baisses de taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), citant un risque croissant d'une résurgence de l'inflation liée à la guerre en Iran. La banque américaine d'investissement ... Lire la suite
-
Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 7 mars, à 213.000, contre 214.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 215.000 inscriptions au chômage. ... Lire la suite
-
Alors que la guerre en Iran ravive les tensions géopolitiques, les marchés asiatiques réagissent de manière contrastée. Entre prudence chinoise, volatilité énergétique et envolée de certains indices régionaux, décryptage des répercussions économiques et les enjeux ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer