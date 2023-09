Wall Street: soulagé par les taux et le pétrole information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 07:38

(CercleFinance.com) - La séance s'est terminée mieux qu'elle n'avait commencé, grâce à une nette décrue du pétrole (-2%) qui a rendu possible une détente des taux (-7 points de base sur 24 heures) alors que ces derniers testaient des niveaux plus observés depuis octobre 2007.



Le Nasdaq Composite a repris +0,83% à 13201, le S&P500 +0,59% à un peu moins de 4300, le Dow Jones +0,35% à 33666, et le Russell-2000, qui a affiché +0,87% à plus de 1794, est repassé positif sur l'année 2023.



Les T-Bonds à 10 ans ont vu leur rendement retomber vers 4,58%, une détente qui a avantagé particulièrement les 'technos' et les 'jeunes pousses' très consommatrices de cash, d'où le rebond de titres comme Applied Materials +2,3% ou Tesla +2,5%.



Exception du jour, Micron a cependant lâché -4,4%, le fabricant de semi-conducteurs ayant dévoilé une perte sensible sur les trois derniers mois de son exercice 2022-23, ainsi que des revenus en forte baisse sur un an.



Les chiffres du jour -bons ou mauvais- n'ont pas pesé lourd, car ils ne changeaient plus rien au tableau dans un proche avenir, la Fed alimentant l'anticipation d'une hausse de son taux directeur vers 5,75% le 1er novembre et ne semblant pas envisager de revenir en arrière.



Le PIB américain du deuxième trimestre a sans surprise été révisé, une fois de plus, à la baisse, à +2,1% en rythme annualisé, mais les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté de seulement 2.000 à 204.000 la semaine dernière.



Le point d'orgue de la semaine retentira ce vendredi avec la publication de l'indice des prix PCE, une mesure cruciale de l'inflation aux Etats-Unis car particulièrement surveillée par la Fed, au moment où le prix du baril de WTI flirte avec les 95 dollars.