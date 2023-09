Wall Street: soulagé par détente de taux et repli du pétrole information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 22:22

(CercleFinance.com) - La séance se termine mieux qu'elle n'avait commencé, grâce à une nette décrue du pétrole (-2%) qui rendu possible une détente des taux (-7Pts par rapport à mercredi 22H) alors que ces derniers testaient des niveaux plus observés depuis octobre 2007.



Le Nasdaq reprend +0,83%, le S&P+0,59%, le Dow Jones +0,35% (33.666) et le Russell-2000 qui affiche +0,87% à 1.794 repasse positif sur l'année 2023.



Le repli du Dollar (qui a culminé vers 106,75 sur le $-Index et 1,0491/E établissant un plus haut depuis mi-novembre 2022) depuis 9h30 ce jeudi matin, a redonné un peu d'oxygène aux valeurs exportatrices.



Le $-Index reperd ce soir 0,4% vers 106,25, les T-Bonds voient leur rendement retomber de 4,69 vers 4,58%, le '30 ans' de 4,78% vers 4,7050%.



La détente des taux avantage particulièrement les 'technos' et les 'jeunes pousses' très consommatrices de cash, d'où le rebond de Nvidia +1,5%, d'Intel +1,7%, de Meta +2,1%, Applied Materials +2,3%, Tesla +2,5%, KLA, Microchip, Western Digital avec +2,8%, puis AMD avec +4,8% et Sirius à...+15%.

Et détaché à la baisse, on retrouve l'exception du jour : Micron perd -4,4%.



A noter le retour en grâce des croisiéristes et des groupes hôteliers avec des écarts moyens supérieurs à 2% (la baisse du $ apporte du soulagement).



Les 'chiffres du jour' -bons ou mauvais- ne pèsent pas lourd car cela ne change plus rien au tableau dans un proche avenir: la FED alimente l'anticipation d'une hausse de son taux directeur vers 5,75% le 1er novembre et ne semble pas envisager de revenir en arrière.

Les chiffres US ne plaident pas pour un changement de plan de la FED : le PIB américain du 2ème trimestre est sans surprise révisé une fois de plus à la baisse, de +2,2% vers 2,1% (définitif).



La bonne nouvelle, c'est que l'inflation sous-jacente recule à 1,7% contre 2,2%... la mauvaise, c'est qu'avec un baril de WTI à 92$ ce jeudi soir (son niveau moyen depuis le 19 septembre), cette décrue ne vas pas durer.



L'autre mauvaise nouvelle, c'est que le marché de l'emploi -très surveillé par la FED qui veut voir le chômage progresser- demeure très résilient : le Département du Travail révèle que les inscriptions ont augmenté de seulement 2.000 à 204.000 à l'issue de la semaine du 23 septembre (les économistes attendaient en moyenne 215.000 inscriptions au chômage).



Le point d'orgue de la semaine retentira demain avec la publication de l'indice PCE, une mesure cruciale de l'inflation aux Etats-Unis, au moment où le prix baril de WTI flirte avec les 95$.