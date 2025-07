Wall Street: serein avant le 'CPI', Palantir pulvérise tout information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street avait rouvert en léger repli (pas plus de 0,2% de baisse) et a fini la séance de lundi sur des gains tout aussi limités : le Dow Jones a gagné +0,2% à 44.460, le S&P500, +0,14% à 6.268 et le Nasdaq Composite, +0,27% à 20.640.



Pas de nouveau record absolu pour Nvidia (qui reste toutefois bien ancré au-dessus des 4.000Mds$ de 'capi'), mais quand Nvidia reprend son souffle, c'est Palantir qui prend le relai : ce lundi, c'est +5% pour un nouveau record à 159$ (et 335Mds$ de 'capi') et il affole tous les compteurs avec un PER de plus de 420 et un ratio 'price to book' surréaliste de 85 fois le C.A (3Mds$).



Wall Street se rapproche à nouveau de ses records alors que Donald Trump multiplie les menaces de relèvement des tarifs douaniers à l'encontre de l'Europe après avoir infligé 50% au Brésil, qui se prépare à imposer des 'tarifs' réciproques... ce qui va impacter le commerce bilatéral.



Les investisseurs ont par ailleurs limité leurs initiatives à la veille de la publication du 'CPI' (inflation des prix à la consommation pour le mois de juin) : ils s'attendent en effet à l'accélération des pressions... mais dans des proportions limitées à +0,2 ou +0,3%.



La tension sur les taux longs US le confirme avec un '30 ans' remonté à près de 5,00% (+2,5 points de base à 4,980%) et un '10 ans' qui s'ancre au-delà des 4,40%, avec +1 point de base vers 4,434%.



Outre les données d'inflation, le calendrier macroéconomique de la semaine comprendra aussi des statistiques telles que les ventes de détail, la production industrielle et les chiffres de la construction résidentielle pour le mois dernier.



Les prochains jours seront aussi marqués par le début de la saison des résultats, dont le coup d'envoi sera donné comme d'habitude par des banques comme JP Morgan Chase, Citi et Wells Fargo dès ce mardi.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.