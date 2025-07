Wall Street : serein avant le 'CPI', Palantir pulvérise tout information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 23:06









(CercleFinance.com) - Wall Street avait rouvert en léger repli (pas plus de 0,2% de baisse) et finit sur des gains tout aussi limité : le Dow Jones a gagné 0,2%, le S&P500 +0,15% et le Nasdaq Composite +0,27% à 20.640.



Pas de nouveau record absolu pour Nvidia (qui reste bien ancré au-dessus des 4.000Mds$ de 'capi' mais quand Nvidia reprend son souffle, c'est Palantir qui prend le relai, et ce lundi, c'est +5% pour un nouveau record à 159$ (et 335Mds$ de 'capi') et affole tous les compteurs avec un PER de plus de 420 et un ratio 'price to book' surréaliste de 85 fois le C.A (3Mds$).



Wall Street se rapproche à nouveau de ses records alors que Trump multiplie en effet les menaces de relèvement des tarifs douaniers à l'encontre de l'Europe après avoir infligé 50% au Brésil qui se prépare à imposer des 'tarifs' réciproques... ce qui va impacter le commerce bilatéral.



Les investisseurs ont par ailleurs limité leurs initiatives à la veille de la publication du 'CPI' (inflation des prix à la consommation pour le mois de juin) : ils s'attendent en effet à l'accélération des pressions... mais dans des proportions limitées à +0,2 ou +0,3%.



Les économistes sondés par Reuters anticipent une inflation sous-jacente remontant de 2,8% à 3,0% et un 'CPI' global en hausse à 2,7 % sur un an, contre 2,4% en mai.



La tension sur les taux longs US le confirme avec un '30 ans' remonté à près de 5,00% (+2,5% à 4,980%) et un '10 ans' qui s'ancre au-delà des 4,400%, avec +1Pt vers 4,434%.







