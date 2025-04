Wall Street: séance de volatilité exceptionnelle information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 07:33









(CercleFinance.com) - Les scores de clôture pourraient laisser croire au non-initié qu'après deux séances 'terribles', de 'trouille absolue', Wall Street s'est enfin calmé. Les écarts observés à 22H00 sont d'une déroutante banalité : le Nasdaq grappille 0,10%, le S&P 500 s'effrite de -0,23%, le Dow Jones lâche -0,91%, le Russell-2000 -0,92% (des replis 'anodins').



Les investisseurs ont pourtant assisté à une séquence portes de saloon sans précédent : cette séance du 7 avril fut une des plus folles des 25 dernières années (bulle des 'dot.com'), elle s'inscrit dans le droit fil de deux séances où la volatilité intraday a égalé celle de mars 2020, voire de mi-septembre 2008.



Signe imparable de la nervosité des marchés, l'indice VIX a atteint les 60 (+33%) vers 15H30 avant de venir sur 49 (+9%). Le 'VIX' s'était enflammé de +50% vendredi, alors que le montant de valeur boursière détruite a dépassé 6.000Mds$ en 48 heures (record absolu), ce à quoi on pouvait rajouter -2.500Mds$ à l'ouverture ce lundi.



Ces trois séances méritent déjà d'être considérées comme 'tout à fait exceptionnelles'... mais ce qui s'est produit ce lundi, c'est du jamais vu, ni en 1987, ni en 2008, ni en 2020.



En effet, alors que les indices US étaient en perdition (vers 16H00) avec des replis de -3 à -4% (c'était -4,5% à l'ouverture pour le 'S&P'), une 'rumeur' (fausse et démentie au bout de 30 minutes) a fait croire à Wall Street que Trump envisageait une 'pause' de 90 jours pour l'application des 'tarifs', exception faite de la Chine.



C'est son conseiller au commerce, Kevin Hasset, qui s'est vu poser la question, et y a répondu par la négative... mais cela aurait échappé à certains journalistes qui ont cru comprendre l'inverse, d'où la folle rumeur.



Le S&P500 a repris +6% en ligne droite (passant de -3,5% à +2,5%), rajoutant +3.000Mds$ de capitalisation, avant d'en reperdre -5% (-2.500Mds$), le Nasdaq a bondi de +1.000 points avant de rechuter de -500 en une poigné de minutes (suite au démenti de la Maison Blanche). Le 'SOXX' (indice des semi-conducteurs) a fait le grand écart entre 148,3 (-7%) et 170 (+8,5%) pour en terminer à 161 (+2,2%).



Wall Street a été secoué par la plus grosse 'intox' de l'histoire des marchés ! Qui l'a lancée, qui en a profité... la SEC aurait motif à enquêter.



Notons que si Wall Street limite bien la casse, le bain de sang se poursuit depuis trois jours sur les valeurs pétrolières et parapétrolières (-6,5% pour le secteur 'Oil & gas' à l'ouverture), malgré le retournement de la dernière demi-heure du fait d'un baril de pétrole qui reste sous 65$ sur le Brent et 62$ sur le WTI. Schlumberger plonge de -5,6%, Occidental Petroleum lâche -4,5%, Devon -2,5%, Chevron -2,1%... et le gaz n'a pas été épargné.



Les matières premières ont poursuivi leur recul (le cuivre a perdu -20% en trois séances, c'est vertigineux) du fait des craintes de récession. JPMorgan anticipe un risque de récession de 60%, Goldman Sachs n'est pas loin de 50%... avec une croissance réduite à 0,5% au 4ème trimestre.



Mais ce pourrait être encore bien pire : Donald Trump vient de menacer la Chine de lui infliger +50% de droits de douane (en plus de 54%) si Pékin maintient ses contre-sanctions (le taux serait effectivement porté à 104%, de quoi stopper net le commerce mondial).



Le scénario catastrophe, auquel Wall Street ne veut pas croire : il reste 48 heures pour négocier avec Pékin, qui vient d'envoyer un signal fort à Washington.



Un événement de marché, confirmé par plusieurs 'sources', fait état d'une vente de 50Mds$ de T-Bonds US par la Chine, en guise de représailles à la hausse des 'tarifs' (à 54%) visant ses exportations. Pékin aurait ainsi réduit sa détention de 'Treasuries' de 750 à 700Mds$ en une séance.



Les US T-Bonds à 10 ans voient ainsi leur rendement remonter en flèche de 3,88% vers 4,20% (+32 points de base à 22H30) et même 4,247% en séance. Pour le '2 ans', hausse de +12 pbs du rendement à 3,78% (contre 3,46% ce matin : +26 pbs). Autre écart spectaculaire sur le '30 ans', avec +24 pbs à 4,63%, après 4,355% ce matin, et 4,65% au plus haut.



L'affrontement sino-américain pourrait très mal tourner, le risque d'un désastre laisse espérer qu'une solution négociée sera trouvée sous 48 heures.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.