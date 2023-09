Wall Street: se retourne grâce à l'embellie sur l'inflation information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 17:17

(CercleFinance.com) - Après un début de séance dans le rouge, Wall Street s'est retournée à la hausse mercredi matin, de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation de base masquant les craintes liées à l'impact du récent rebond de l'énergie sur les prix.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 34.722,4 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,3% à 13.820,6 points.



Les marchés d'actions américains avaient pourtant entamé la séance en repli, l'annonce d'une nette accélération de l'inflation en août aux Etats-Unis ayant d'abord pesé sur la tendance.



L'indice des prix à la consommation (CPI) a en effet augmenté de 3,7% en rythme annuel le mois dernier, contre 3,2% au mois de juillet, là où le consensus anticipait une hausse de 3,6%.



Mais les investisseurs ont vu des raisons d'espérer dans le reflux de l'inflation de base, c'est-à-dire hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, qui s'est établie à 4,3% le mois dernier, contre 4,7% au mois de juillet.



Pour les analystes de CPR Asset Management, un spécialiste de la gestion d'actifs, ces chiffres montrent que la tendance à la désinflation se confirme toujours un peu plus.



'La baisse de l'inflation sous-jacente est très forte et devrait se poursuivre sur les prochains mois, en large part grâce à la composante 'logement'', expliquent les équipes de la filiale d'Amundi.



'Cela va permettre à la Fed de ne pas relever ses taux en septembre et de considérer une pause définitive', pronostique CPR AM.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans, pénalisé par la décélération de l'inflation de base, ralentit l'allure et n'avance plus que de deux points de base à 4,28%, après avoir dépassé 4,34% ce matin.



Les cours du pétrole restent orientés à la hausse sur le marché new-yorkais NYMEX en dépit de l'annonce d'un rebond des stocks hebdomadaires de pétrole brut.



Toujours porté par la perspective d'un plafonnement de l'offre des pays producteurs d'ici à la fin de l'année, le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,4% à 89,2 dollars.



Côté valeurs, Ford grimpe de plus de 5% dans le sillage d'une initiation à l'achat des analystes d'UBS, qui disent apprécier l'attention portée par le constructeur à sa rentabilité dans l'électrique, plutôt qu'à la croissance de ses ventes en volumes.



Apple évolue peu (-0,4%) suite à la présentation de son nouvel iPhone 15, un modèle qui n'apporte pas beaucoup de nouveautés technologiques par rapport aux dernières versions de l'appareil, selon les analystes.