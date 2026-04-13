Wall Street se redresse, le pétrole reste en hausse, les investisseurs espérant une résolution du conflit entre les États-Unis et l'Iran

Les indices boursiers de Wall Street ont progressé et le pétrole a reculé après avoir atteint des sommets supérieurs à 100 dollars le baril lundi, le président Donald Trump ayant déclaré que l'Iran souhaitait conclure un accord après que les États-Unis ont réagi à l'échec des pourparlers de paix au cours du week-end en bloquant les ports iraniens. Un cessez-le-feu fragile qui a mis fin à six semaines de frappes aériennes américaines et israéliennes est toujours en suspens. M. Trump a déclaré que 34 navires avaient traversé le détroit d'Ormuz, où transitent environ 20 % des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Les actions se sont raffermies au cours de la journée, les principaux indices ayant inversé leurs pertes antérieures. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 0,15%, à 47 933,09, le S&P 500 .SPX a augmenté de 0,47%, à 6 846,43 et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 0,70%, à 23 062,9. "Il semble qu'il y ait une certaine désensibilisation à l'égard de ces pourparlers en dents de scie, avec des négociations en cours et des négociations interrompues, en particulier au milieu de ce cessez-le-feu, qui semble tenir pour le moment", a déclaré Mark Luschini, stratège en chef chez Janney Montgomery Scott à Philadelphie. Les investisseurs craignent "qu'en cas de résolution rapide, le marché puisse se redresser de manière significative et qu'ils restent sur la touche", a ajouté M. Luschini. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont progressé de 4,16 dollars ou 4,37% à 99,36 dollars le baril. Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi à 99,08 $ le baril, en hausse de 2,51 $ ou de 2,6 %. Les indices de référence avaient augmenté respectivement de 8 dollars et de plus de 9 dollars plus tôt dans la session. Les analystes s'attendaient toujours à une pression sur les actifs à risque. "Il y a eu une désescalade dans le conflit armé, mais l'ampleur de cette désescalade et le manque de clarté sur le moment où les flux commerciaux reprendront nous laissent globalement au même endroit - le statu quo - d'un point de vue économique", a déclaré Benjamin Jones, responsable mondial de la recherche chez Invesco. Goldman Sachs GS.N a battu les attentes des analystes pour son bénéfice trimestriel, mais la baisse des revenus de sa division des revenus fixes, des devises et des matières premières a fait chuter les actions de 4% et a pesé sur ses pairs Morgan Stanley MS.N et JPMorgan JPM.N . LE DOLLAR GLISSE SUR LE PÉTROLE Sur le marché des changes, les premiers gains du dollar se sont évanouis en même temps que les prix du pétrole. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, y compris le yen et l'euro, a baissé de 0,63% à 98,48. Le dollar a eu tendance à grimper au rythme des tensions croissantes entre l'Iran et les États-Unis, en raison de son statut de valeur refuge et du fait que les États-Unis, en tant qu'importateurs nets d'énergie, sont relativement protégés contre l'inflation dans cette direction. Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, a déclaré que les marchés à terme du pétrole tablent sur le fait que la hausse des prix du pétrole liée à la guerre sera de courte durée et que, tant que ce sera le cas, l'impact sur l'économie américaine pourrait être limité. La hausse des prix de l'énergie a incité les investisseurs à se préparer à l'éventualité d'un relèvement des taux d'intérêt par les banques centrales. Les marchés monétaires montrent que les opérateurs considèrent qu'il y a moins de 20 % de chances que la Réserve fédérale réduise ses taux cette année. Il s'agit là d'un revirement radical par rapport aux prévisions d'avant la guerre, qui tablaient sur des baisses de taux ou une pause prolongée. Une élection décisive en Hongrie a permis d'écarter le leader nationaliste Viktor Orban au profit d'un rival pro-UE, poussant le forint hongrois HUF= à des sommets pluriannuels par rapport au dollar et à l'euro EURHUF= . Ce résultat devrait ouvrir la voie à l'octroi de fonds de l'Union européenne à la Hongrie et à l'Ukraine.