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Wall Street se redresse, le pétrole reste en hausse, les investisseurs espérant une résolution du conflit entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 21:47

Les indices boursiers de Wall
Street ont progressé et le pétrole a reculé après avoir atteint
des sommets supérieurs à 100 dollars le baril lundi, le
président Donald Trump ayant déclaré que l'Iran souhaitait
conclure un accord après que les États-Unis ont réagi à l'échec
des pourparlers de paix au cours du week-end en bloquant les
ports iraniens.
    Un cessez-le-feu fragile qui a mis fin à six semaines de
frappes aériennes américaines et israéliennes est toujours en
suspens. M. Trump a déclaré que 34 navires avaient traversé le
détroit d'Ormuz, où transitent environ 20 % des flux mondiaux de
pétrole et de gaz naturel liquéfié.
    Les actions se sont raffermies au cours de la journée, les
principaux indices ayant inversé leurs pertes antérieures. Le
Dow Jones Industrial Average  .DJI  a augmenté de 0,15%, à 47
933,09, le S&P 500  .SPX  a augmenté de 0,47%, à 6 846,43 et le
Nasdaq Composite  .IXIC  a augmenté de 0,70%, à 23 062,9.
     "Il semble qu'il y ait une certaine désensibilisation à
l'égard de ces pourparlers en dents de scie, avec des
négociations en cours et des négociations interrompues, en
particulier au milieu de ce cessez-le-feu, qui semble tenir pour
le moment", a déclaré Mark Luschini, stratège en chef chez
Janney Montgomery Scott à Philadelphie.
    Les investisseurs craignent "qu'en cas de résolution rapide,
le marché puisse se redresser de manière significative et qu'ils
restent sur la touche", a ajouté M. Luschini.
    Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  ont
progressé de 4,16 dollars ou 4,37% à 99,36 dollars le baril. Le
pétrole brut américain  CLc1  s'est établi à 99,08 $ le baril,
en hausse de 2,51 $ ou de 2,6 %. Les indices de référence
avaient augmenté respectivement de 8 dollars et de plus de 9
dollars plus tôt dans la session.
    Les analystes s'attendaient toujours à une pression sur les
actifs à risque. 
    "Il y a eu une désescalade dans le conflit armé, mais
l'ampleur de cette désescalade et le manque de clarté sur le
moment où les flux commerciaux reprendront nous laissent
globalement au même endroit - le statu quo - d'un point de vue
économique", a déclaré Benjamin Jones, responsable mondial de la
recherche chez Invesco.
    Goldman Sachs   GS.N  a battu les attentes des
analystes pour son bénéfice trimestriel, mais la baisse des
revenus de sa division des revenus fixes, des devises et des
matières premières a fait chuter les actions de 4% et a pesé sur
ses pairs Morgan Stanley  MS.N  et JPMorgan  JPM.N .
    
    LE DOLLAR GLISSE SUR LE PÉTROLE
    Sur le marché des changes, les premiers gains du dollar se
sont évanouis en même temps que les prix du pétrole. 
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises, y compris le yen et l'euro,
a baissé de 0,63% à 98,48.
    Le dollar a eu tendance à grimper au rythme des tensions
croissantes entre l'Iran et les États-Unis, en raison de son
statut de valeur refuge et du fait que les États-Unis, en tant
qu'importateurs nets d'énergie, sont relativement protégés
contre l'inflation dans cette direction.
    Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de
Chicago, a déclaré que les marchés à terme du pétrole tablent
sur le fait que la hausse des prix du pétrole liée à la guerre
sera de courte durée et que, tant que ce sera le cas, l'impact
sur l'économie américaine pourrait être limité.
    La hausse des prix de l'énergie a incité les investisseurs à
se préparer à l'éventualité d'un relèvement des taux d'intérêt
par les banques centrales. Les marchés monétaires montrent que
les opérateurs considèrent qu'il y a moins de 20 % de chances
que la Réserve fédérale réduise ses taux cette année. 
    Il s'agit là d'un revirement radical par rapport aux
prévisions d'avant la guerre, qui tablaient sur des baisses de
taux ou une pause prolongée.
    Une élection décisive en Hongrie a permis d'écarter le
leader nationaliste Viktor Orban  au profit d'un rival
pro-UE, poussant le forint hongrois   HUF=  à des sommets
pluriannuels par rapport au dollar et à l'euro  EURHUF= .
    Ce résultat devrait ouvrir la voie à l'octroi de fonds de
l'Union européenne  à la Hongrie et à l'Ukraine.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 219,05 Pts Index Ex +0,63%
EUR/USD SPOT
1,1763 USD Six - Forex 1 +0,75%
GOLDMAN SACHS GR
892,045 USD NYSE -1,73%
JPMORGAN CHASE
313,215 USD NYSE +1,05%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MORGAN STANLEY
180,930 USD NYSE +1,89%
NASDAQ Composite
23 183,74 Pts Index Ex +1,23%
Nikkei 225
56 502,77 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
4 742,16 USD Six - Forex 1 -0,13%
Pétrole Brent
98,26 USD Ice Europ +4,08%
Pétrole WTI
97,93 USD Ice Europ +2,44%
S&P 500 INDEX
6 886,24 Pts CBOE +1,02%
STOXX Europe 600
613,88 Pts DJ STOXX -0,16%
USD/JPY SPOT
159,4060 Six - Forex 1 -0,13%
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