 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street se pare de vert à l'image des publications
information fournie par Zonebourse 04/08/2026 à 17:15
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Les principaux indices américains évoluent dans le vert ce mardi, avec de nouveaux records pour le S&P 500 et le Dow Jones, tandis que le Nasdaq 100 s'adjuge plus de 2%. Les solides publications de Palantir et Caterpillar soutiennent la tendance, dans un contexte également marqué par un regain d'optimisme sur le front géopolitique.

Wall Street poursuit son ascension ce mardi, portée par une série de publications d'entreprises bien accueillies par les investisseurs. En parallèle, les marchés semblent rassurés par la perspective d'un apaisement des tensions au Moyen-Orient.

L'action Palantir Technologies affiche actuellement une hausse de 26% après que le groupe a, une nouvelle fois, relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.

De son côté, Caterpillar, souvent considéré comme un baromètre de l'économie industrielle mondiale, progresse de 5% après avoir revu à la hausse sa prévision de croissance de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice. Le groupe explique notamment bénéficier de l'essor des centres de données, qui alimente une forte demande pour ses équipements de construction et de production d'électricité.

Sur le plan géopolitique, les déclarations récentes de Scott Bessent ont entretenu les espoirs d'une accalmie des tensions au Moyen-Orient. Le secrétaire américain au Trésor a indiqué qu'un accord avec l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz pourrait être conclu dès mardi ou mercredi.

Parmi les autres mouvements marquants de la séance, les fabricants américains de composants photoniques Coherent et Lumentum gagnent respectivement 13 et 8% après des informations de Reuters selon lesquelles l'administration Trump préparerait une interdiction des importations de transceivers optiques chinois destinés aux centres de données.

Après la clôture de Wall Street, les investisseurs prendront connaissance de la première publication de SpaceX depuis son introduction en Bourse, ainsi que des résultats d'AMD et de Paramount Skydance.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un pompier lutte contre un incendie dans la région de Megara, à l'ouest d'Athènes, le 3 août 2026 ( AFP / Aris Oikonomou )
    Incendie en Grèce: la situation "s'améliore" à l'ouest d'Athènes
    information fournie par AFP 04.08.2026 18:24 

    La situation de l'incendie dévastateur dans l'ouest d'Athènes s'"est nettement améliorée", selon les pompiers toujours mobilisés mardi, pour la cinquième journée consécutive, afin de maîtriser ce feu qui a affecté des milliers d'hectares de pinèdes, maquis et terres ... Lire la suite

  • Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets, dans la City de Londres
    L'Europe finit dans le vert, Wall Street bondit sur fond d'espoirs de paix au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 04.08.2026 18:23 

    par Coralie Lamarque Les Bourses européennes ont terminé mardi dans le vert et Wall Street évolue en ‌très forte hausse à mi-séance, le Qatar faisant état de progrès en vue de pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis, tandis que les cours pétroliers chutent drastiquement. ... Lire la suite

  • Des pompiers interviennent pour éteindre un feu de forêt près d'Oostrum, dans le sud-est des Pays-Bas, le 3 août 2026 ( ANP / ROB ENGELAAR )
    Le sud-est des Pays-Bas touché par un feu de forêt
    information fournie par AFP 04.08.2026 18:22 

    Des centaines de pompiers néerlandais peinaient encore mardi après-midi à maîtriser un feu de forêt dans une réserve naturelle du sud-est des Pays-Bas, mais les flammes ne se sont pas étendues au-delà des 100 hectares touchés, ont indiqué les autorités. "Pour l'instant, ... Lire la suite

  • Le volcan Fuego est entré en éruption le 3 août 2026 au sud-ouest de Guatemala City ( AFP / Johan ORDONEZ )
    Le Guatemala en alerte en raison de l'éruption du volcan de Fuego
    information fournie par AFP 04.08.2026 18:05 

    Les autorités du Guatemala ont déclenché l'évacuation de centaines de personnes à la suite de l'éruption du Fuego, un volcan situé près de la capitale. Le Fuego, considéré comme le volcan le plus actif d'Amérique centrale, est entré en phase éruptive lundi matin ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 666,63 +0,61%
HAFFNER ENERGY
0,443 +0,45%
BIOPHYTIS
0,0408 +2,00%
Pétrole Brent
79,55 -4,96%
SOITEC
120,1 +9,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank