Wall Street se drape de vert avec une inflation sous contrôle
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 16:56
Après un rapport sur l'emploi jugé correct puis des chiffres décevants sur la consommation cette semaine, la statistique des prix à la consommation aux États-Unis était particulièrement attendue. Dévoilé en début d'après-midi, cet indice (IPC de son petit nom) a fait état d'une hausse des prix de 2,4% en janvier en rythme annuel, en repli par rapport à décembre dernier (2,7%) et inférieur aux attentes des économistes (2,5%).
Autrement dit, les prix ont progressé moins rapidement que prévu outre-Atlantique... pour une quatrième fois d'affilée. "Cela montre que les craintes d'une accélération de l'inflation étaient assez largement infondées. Ce rapport sur l'inflation est cohérent avec la poursuite de la baisse des taux directeurs de la Fed cette année", analyse Bastien Drut, responsable de la stratégie chez CPR AM.
Si ces données plaident pour un environnement monétaire plus accommodant, elles ne lèvent pas l'ensemble des incertitudes macroéconomiques. Signe du retour d'une certaine nervosité sur les marchés, le VIX (parfois surnommé "indice de la peur") a franchi hier la barre symbolique des 20 pour atteindre 21 aujourd'hui.
Il faut dire que les marchés américains digèrent un retournement assez brutal de la dynamique à l'oeuvre depuis plusieurs trimestres. Ainsi, les performances des "7 magnifiques" sont désormais inférieures à celles du S&P 500, elles-mêmes nettement inférieures à celles de l'indice de small caps Russell 2000. Une dynamique qui témoigne aussi de l'émergence de doutes quant à la rentabilité des investissements toujours plus massifs des "hyperscalers" dans l'IA.
Les valeurs en mouvement
Dans ce contexte, les publications sont surveillées avec attention par les intervenants et plusieurs titres sont chahutés après leurs trimestriels.
Expedia lâche 6% malgré des résultats supérieurs aux attentes, potentielle victime de l'IA. Le groupe de voyage a publié un chiffre d'affaires de 3,55 milliards de dollars au titre du 4e trimestre ( 4% vs consensus), en hausse de 11% par rapport à la même période un an plus tôt.
DraftKings recule de 13%, plombé par des prévisions jugées décevantes. Le spécialiste des paris sportifs en ligne a pourtant publié des résultats supérieurs aux attentes avec notamment un bénéfice net de 136 millions de dollars, loin de la perte de 135 millions de dollars essuyée un an plus tôt.
Applied Materials bondit de 11,6% après avoir rassuré avec un BPA ajusté stable à 2,38 USD au titre de son premier trimestre comptable (contre 2,20 USD attendus) et des revenus certes en repli de 2%, mais tout de même au-dessus des attentes à 7,01 MdsUSD.
Airbnb ( 4,4%) a publié hier soir un chiffre d'affaires de 2,78 milliards de dollars au titre du 4e trimestre, dépassant les 2,72 milliards de dollars attendus par les analystes, malgré un bénéfice par action en retrait à 0,56 dollar, contre 0,66 dollar anticipé. Le bénéfice net s'est élevé à 341 millions de dollars, contre 461 millions de dollars un an plus tôt, un recul lié à des investissements stratégiques et des charges exceptionnelles.
Rivian s'envole de près de 20%, propulsé par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et une prévision ambitieuse de croissance des livraisons pour 2026. Le constructeur de véhicules électriques prévoit de livrer entre 62 000 et 67 000 unités cette année, soit une progression de 47 à 59% par rapport à 2025.
Dans le reste de l'actualité, le WTI est stable autour de 62,8 USD le baril. Le dollar est stable face à la monnaie unique, à 0,842 EUR.
