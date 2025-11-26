Wall Street se dirige vers une nouvelle hausse, la quatrième consécutive

(AOF) - Les indices américains poursuivent leur série haussière et pourraient, si la tendance ne se dégrade pas, enchaîner une quatrième hausse à la suite. Jour après jour, la probabilité de voir la Fed baisser ses taux le 10 décembre se renforce. Selon le FedWatch Tool de CME Group, elle est désormais de 82,9%. L’avancée des négociations de paix en Ukraine est également un facteur de soutien, sauf pour le pétrole avec une le probable retour de l’or noir russe sur les marchés. Le Dow Jones progresse de 0,71%, à 47 444 points, et le Nasdaq Composite grimpe de 0,80%, à 23 210 points.

HP Inc (-2,53%, à 23,70 dollars) est relégué au tréfonds de l'indice S&P 500 après avoir annoncé des prévisions annuelles décevantes et jusqu'à 6000 suppressions de postes. Dans un contexte opérationnelle difficile en raison notamment de la hausse du prix des mémoires, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes entend faire mieux avec moins de personnels. Pour ce faire, elle compte sur l'intelligence artificielle pour accélérer l'innovation produit et stimuler la productivité.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, la semaine dernière, les stocks de pétrole brut ont augmenté de 2,774 millions de barils, après une baisse de 3,426 millions de barils la semaine précédente. Les spécialistes anticipaient en moyenne une baisse de 1,3 million de barils. Les stocks d'essence ont progressé la semaine dernière de 2,513 millions de barils, après une hausse de 2,327 millions la semaine précédente. Enfin, les réserves de produits distillés ont connu une augmentation de 1,147 million de barils, contre +0,171 million la semaine précédente.

L’indice PMI de Chicago, qui mesure la santé économique du secteur manufacturier dans la région de Chicago, s’est affaissé nettement plus que prévu. En novembre, il est tombé à 36,3 points, contre des attentes à 43,5 et un précédent à 43,8 points. A 36,3 points, il est à son plus bas niveau depuis le mois de mai 2024.

Au mois de septembre, les commandes de biens durables ont progressé de 0,5% aux Etats-Unis, une hausse conforme aux prévisions des analystes. En août, elles avaient rebondi de 3%. En données core, hors éléments de transport, la hausse est de 0,6%, après une augmentation de 0,5% le mois précédent.

La semaine dernière, les nouvelles demandes d’allocation chômage ont reculé, alors qu'elles étaient attendues en légère hausse. Elles se sont ainsi installées à 216 000 unités, contre des attentes à 226 000 et un précédent à 222 000.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Autodesk

L'éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur Autodesk est attendu en forte hausse grâce à des résultats et objectifs meilleurs qu'anticipé. Au troisième trimestre, clos fin octobre, de l'exercice 2026, le concurrent de Dassault Systèmes a enregistré un bénéfice net de 343 millions de dollars, soit 1,60 dollar par action, contre un bénéfice de 275 millions de dollars, soit 1,27 dollar par action, un an auparavant. En données ajustées, Autodesk a généré un bénéfice par action de 2,67 dollars, surpassant le consensus s'élevant à 2,50 dollars.

Boeing

Boeing a remporté un contrat Lot 12 auprès de l'armée de l'air américaine (US Air Force) pour 15 avions ravitailleurs KC-46A Pegasus supplémentaires, d'une valeur de 2,47 milliards de dollars. Le constructeur aéronautique souligne qu'il existe 183 avions ravitailleurs multimissions KC-46A sous contrat ou en service dans le monde entier, offrant des avantages avancés en termes de capacités aux forces interarmées et aux alliés. Cela comprend 98 appareils livrés à l'armée de l'air américaine, six à la Force aérienne d'autodéfense japonaise et quatre sous contrat pour l'armée de l'air israélienne.

Deere

Au titre de son exercice 2024/2025, Deere & Company a généré un bénéfice net part du groupe de 5,027 milliards de dollars, soit 18,50 dollars par action. Il est en baisse comparé à la même période il y a un an : 7,1 milliards de dollars, soit 25,62 dollars par action. Les ventes nettes reculent sur cet exercice : 38,91 milliards de dollars, contre 44,75 milliards de dollars un an auparavant. Pour l'exercice 2025/2026, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel agricole anticipe un recul de son bénéfice net part du groupe.

Dell

Le groupe d'informatique Dell devrait progresser à Wall Street après avoir relevé ses objectifs annuels. Au deuxième trimestre, clos début août, Dell a vu son bénéfice net augmenter de 32%, à 1,55 milliard de dollars, soit 2,28 dollars par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,59 dollars, là où le marché ciblait 2,47 dollars, selon le consensus FactSet. Les revenus ont progressé de 11%, à 27 milliards de dollars, ressortant légèrement sous les attentes : 27,2 milliards de dollars.

NetApp

Le spécialiste des prestations de stockage et de la gestion des données NetApp a publié des résultats meilleurs qu'anticipé. Au deuxième trimestre, clos fin octobre, le groupe a enregistré un bénéfice net en progression de 2%, à 305 millions de dollars. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,05 dollars, supérieur au consensus s'élevant à 1,89 dollar. Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 3%, à 1,71 milliard de dollars, alors que Wall Street visait 1,69 milliard de dollars.

Secteur pharmaceutique

Dans un communiqué de presse, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont dévoilé des économies pour les seniors sur 15 médicaments majeurs contre le cancer et les maladies chroniques. L'économie nette pourrait être de 44%, soit 12 milliards de dollars, par rapport aux dépenses Medicare négociées l'an dernier sur 15 médicaments largement utilisés pour traiter le cancer et d'autres maladies chroniques graves. Ces économies résultent de l'action agressive menée par l'administration Trump pour obtenir des prix plus bas pour les bénéficiaires de Medicare.

UnitedHealth Group, Cigna, Humana

Selon Reuters, Donald Trump a indiqué qu'il ne souhaitait pas prolonger les subventions de l'Obamacare, mais que son avis pourrait être revu alors qu'une prolongation pourrait être nécessaire à court terme. Les titres UnitedHealth Group, Cigna, Humana... seront à surveiller.

Warner Bros

Warner Bros a demandé à ses acheteurs potentiels de soumettre des offres améliorées avant le 1er décembre, ont fait savoir deux sources proches du dossier à Reuters. Le mois dernier, le géant américain du divertissement avait reçu des offres d'achat préliminaires émanant de Paramount Skydance, Comcast et Netflix. Warner Bros Discovery, qui abrite CNN, HBO Max et la franchise "Harry Potter", a annoncé son intention de se scinder en deux entités distinctes, l'une regroupant ses studios et ses activités de streaming, l'autre ses réseaux de télévision par câble.