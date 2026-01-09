Wall Street se bouscule pour conseiller Rio-Glencore, en vue d'honoraires de 100 millions de dollars

par Andres Gonzalez, Amy-Jo Crowley et Anousha Sakoui

L'ambition de Rio Tinto d'acquérir Glencore et de créer la plus grande société minière du monde, d'une valeur de plus de 200 milliards de dollars, pourrait amener les conseillers de Wall Street à se partager plus de 100 millions de dollars d'honoraires.

Quelques heures après que les deux géants miniers ont déclaré jeudi qu'ils discutaient d'une fusion par le biais d'un rachat de tout ou partie de Glencore par Rio, la course est lancée pour s'assurer une part du butin, ont déclaré trois personnes au courant de l'affaire.

Un représentant de Rio RIO.L , qui a jusqu'au 5 février pour faire une offre formelle sur Glencore ou s'en retirer en vertu des règles britanniques en matière d'OPA, a déclaré qu'il s'attendait à dévoiler les conseillers lorsqu'un accord se concrétiserait. Glencore GLEN.L s'est refusé à tout commentaire.

Les entreprises font généralement appel à plusieurs conseillers bancaires pour les assister dans les négociations, les plans de structuration de leurs activités et la liaison avec les investisseurs et les autres parties prenantes.

Les honoraires des conseils en matière de fusion et d'acquisition varient en fonction de la complexité de l'opération et de l'apport éventuel de fonds par les conseillers.

Mais une opération de la taille de Rio-Glencore pourrait générer des honoraires qui pourraient facilement dépasser les 100 millions de dollars pour les banques impliquées, ont déclaré deux personnes ayant connaissance de telles transactions, et les données sur les honoraires des principales opérations de fusion et d'acquisition compilées par LSEG l'ont montré.

Les entreprises n'ont pas encore annoncé officiellement les noms de leurs conseillers, certains rôles étant encore en cours de définition, ont déclaré à Reuters des sources au sein de sociétés de conseil qui se bousculent pour obtenir des postes. Aucun conseiller n'a été mentionné dans l'annonce de l'une ou l'autre entreprise confirmant les pourparlers, qui inclut généralement les conseillers de l'opération.

JPMorgan, en tant que courtier d'entreprise de Rio, est en tête pour conseiller le plus grand exploitant de minerai de fer au monde. UBS est également le courtier de Rio, tandis que Glencore n'a pas de courtier officiel.

En Grande-Bretagne, les sociétés cotées en bourse font appel à des courtiers d'entreprise pour les guider dans leurs relations avec les investisseurs et deviennent généralement la banque vers laquelle elles se tournent pour obtenir des conseils sur les transactions.

De son côté, Citi conserve des liens avec Glencore, qu'elle a conseillée lors d'opérations antérieures, notamment lors de l'acquisition ratée de Teck en 2023, ont déclaré deux personnes au fait de l'affaire.

JPMorgan, Citi et UBS ont refusé de commenter.

LE NOMBRE D'OPÉRATIONS DE FUSIONS ET D'ACQUISITIONS AUGMENTE

Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley ont pris la tête du classement mondial des fusions et acquisitions l'année dernière en termes d'honoraires, qui ont augmenté de 19 % par rapport à 2024, grâce à une forte activité en Amérique du Nord, selon les données de Dealogic.

Les négociations sur les opérations minières de grande envergure interviennent alors que les fusions et acquisitions d'entreprises plus importantes sont en hausse, ce qui augmente les enjeux pour les conseillers qui n'ont pas été retenus.

Il y a eu 68 transactions de 10 milliards de dollars ou plus en 2025, pour un total de 1,5 billion de dollars, soit plus du double de l'année précédente, selon les données de LSEG. L'assouplissement de la réglementation américaine enhardit les grandes entreprises et encourage les transactions.

Par ailleurs, la baisse des taux d'intérêt au cours de l'année écoulée a facilité le financement des transactions.

Il est peu probable que les conditions des grandes transactions s'améliorent beaucoup, a déclaré un banquier conseiller en transactions transfrontalières qui n'est pas impliqué dans les pourparlers entre Rio et Glencore, ajoutant que les soumissionnaires potentiels envisagent de faire une offre maintenant qu'ils sont plus à l'aise avec le débat sur les droits de douane.

Il n'est pas certain que les discussions entre Rio et Glencore aboutissent et les banques de conseil pourraient se retrouver avec peu ou pas d'honoraires si l'accord ne se concrétisait pas, ce qui leur laisserait des paiements de quelques centaines de milliers de dollars seulement.

Les deux sociétés minières ont déjà discuté de la combinaison de leurs activités et, en 2014, Rio a rejeté une offre de fusion de Glencore, déclarant qu'elle n'était pas dans l'intérêt de ses actionnaires.

Les pourparlers de fusion menés fin 2024 se sont également soldés par un échec.