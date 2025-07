Wall Street: scores contrastés, le commerce fait souci information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 17:40









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur des scores contrastés mardi matin, les investisseurs rechignant à porter les indices new-yorkais vers de nouveaux records face au regain d'incertitudes entourant les questions commerciales.



Autour de 11h15, le Dow Jones recule de 0,2% à 44.332,6 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote moins de 0,1% à 20.413 points.



Alors qu'elles avaient été mises de côté ces dernières semaines, les préoccupations des intervenants sont de nouveau axées sur les négociations en cours entre les Etats-Unis et leurs partenaires commerciaux.



Le président Trump a officialisé hier l'imposition de droits de douane de 25% sur le Japon et la Corée du Sud, de 30% sur l'Afrique du Sud, de 35% sur le Bangladesh, de 36% sur la Thaïlande et de 40% sur le Laos.



Il a toutefois entretenu le flou en se déclarant ouvert à d'éventuelles négociations, envoyant des signaux contradictoires qui laissent penser que les questions sur le commerce ne seront pas réglées de sitôt.



Bon nombre de stratèges estiment malgré tout que Wall Street est en bonne position pour la seconde partie de 2025 et que la dynamique haussière en place depuis maintenant trois mois est appelée à perdurer.



Goldman Sachs a ainsi relevé ses objectifs sur l'indice S&P 500 à horizons trois, six et 12 mois à respectivement 6400, 6600 et 6900 points, faisant apparaître des potentiels de hausse de 3%, 6% et 11%.



Au vu de la résistance de l'activité aux Etats-Unis, BofA a de son côté rehaussé sa cible pour le S&P en fin d'année de 5600 à 6300 points et établi un objectif de 6600 points d'ici à 12 mois.



Sur le marché des changes, les cambistes prennent quelques bénéfices sur l'euro, ce qui conduit la monnaie unique à revenir sous la barre de 1,1710 face au dollar.



Le billet vert profite de la vigueur des rendements obligataires, celui du papier à dix ans se tendant de presque trois points de base au-delà de 4,42%.



Sur le front pétrolier, les cours du brut continuent d'hésiter, partagés entre les inquiétudes liées à la hausse de la production de l'Opep+ et les espoirs d'une prochaine résolution des tensions commerciales.



Le baril de brut léger américain (WTI) reprend 0,3% aux alentours de 68,3 dollars.



S'agissant des valeurs, la baisse la plus notable de ce début de journée revient à Bank of America, qui décroche de presque 3% dans le sillage d'une dégradation des analystes de HSBC.



Goldman Sachs, lui aussi dégradé par l'établissement britannique, cède 1,5% et signe l'un des plus forts replis du Dow.





