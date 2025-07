Renault ambitieux hors d'Europe avec son SUV Boreal

Renault a présenté jeudi un nouveau SUV, baptisé Boreal, qui symbolise les fortes ambitions du constructeur automobile français sur des marchés hors d'Europe, notamment en Amérique latine et en Turquie.

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Ce SUV familial au design massif complète l'offre internationale de Renault. Le groupe veut moins dépendre de l'Europe, qui tourne au ralenti, et devenir plus rentable sur ces marchés en croissance.

Le Boreal est un "véritable emblème de notre ambition de monter en qualité et en innovation à l’échelle mondiale, en apportant plus de valeur à nos clients hors d’Europe et en renforçant notre montée en gamme", a souligné le directeur de la marque Renault, Fabrice Cambolive, dans un communiqué.

Ce SUV de 4,5 mètres de long sera d'abord fabriqué, fin 2025, dans l'usine Renault "Ayrton Senna" de Curitiba au Brésil pour les marchés latino-américains, où il affrontera les Jeep Compass et Toyota Corolla Cross.

Il sera ensuite lancé en 2026, depuis l'usine turque de Bursa (qui fabrique actuellement la Renault Clio), vers le Moyen-Orient, le Maroc ou l'Egypte, où il affrontera le Nissan Qashqai et le Hyundai Tucson.

Doté d'un moteur essence, le Boreal roulera aussi au bioéthanol en Amérique latine ou en version hybride en Turquie. Renault vise un tiers de ventes électrifiées d’ici 2027.

Le groupe avait annoncé en 2023 un plan d'investissement de trois milliards d'euros et le lancement de huit modèles pour être "plus rentable" hors d'Europe. Il a depuis lancé le SUV compact Kardian, avec qui le Boreal partage son châssis, et le Dacia Duster rebadgé Renault.

Le Boreal est une "étape très importante de ce plan" et vise des "clients plus jeunes et technophiles qu’en Europe", a précisé à l'AFP Bruno Vanel, directeur produit de Renault.

D'ici 2027, le groupe veut multiplier par deux son chiffre d’affaires par véhicule vendu en dehors de l’Europe (par rapport à 2019), alors qu'il vendait surtout des modèles d'entrée de gamme sur ces marchés, et dépasser le million de véhicules vendus (contre 560.000 en 2024, soit 40% des ventes mondiales de la marque). Il vise un tiers de ventes électrifiées.

Au premier semestre 2025, les ventes de la marque Renault ont déjà progressé de 16,4% dans ces pays, avec une très forte croissance au premier trimestre en Argentine, en Colombie et au Maroc, notamment.