Wall Street: sans tendance, les marchés sur leurs gardes information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en ordre dispersé mardi matin, les investisseurs s'interrogeant visiblement sur la nécessité de prendre des bénéfices avant une fin de semaine qui s'annonce à haut risque.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones avance de plus de 0,2%, mais celui sur le Nasdaq perd 0,2%, laissant entrevoir un début de séance sans direction claire.



Les marchés d'actions américains avaient déjà signé une séance hésitante hier, ce qui n'avait pas empêché le S&P 500 d'aligner une cinquième séance consécutive de hausse.



Les analystes font remarquer que l'indice de référence des gérants américains est désormais revenu à moins de 2% de son niveau qui prévalait avant les annonces des nouveaux droits de douane de Donald Trump, le 2 avril.



Suite à cette séquence favorable, les intervenants semblent hésiter à poursuivre leurs achats alors que les prochaines séances réserveront quelques rendez-vous particulièrement décisifs.



Entre les chiffres de la croissance du 1er trimestre, les dernières données relatives à l'inflation et les résultats de Microsoft et Meta, la journée de demain prendra notamment les allures d'un véritable 'Super Wednesday'.



Jeudi s'annonce tout aussi intense, avec l'ISM manufacturier puis les comptes trimestriels d'Apple et d'Amazon qui tomberont dans la soirée.



En attendant, les bons résultats publiés ce matin par plusieurs grands noms de la cote semblent dans l'ensemble plutôt contrebalancés par les mauvaises nouvelles annoncées par d'autre.



Si les trimestriels de Honeywell, Coca-Cola, Pfizer et UPS sont salués par le marché, ceux de GM et Kraft Heinz devraient au contraire être sanctionnés par les investisseurs.





