Wall Street: sans tendance, le gain du Nasdaq, c'est Tesla

(CercleFinance.com) - Pas de tendance hier soir à New York: à part un petit trou d'air bien anodin vers 18H, Wall Street a connu une séance calme avec des écarts minimalistes et une seconde partie de séance en mode 'camisole algorithmique'.



Au final, un recul de 0,33% du Dow Jones, compensé par une hausse de +0,27% du S&P500.



Le Nasdaq -100 se détache avec +0,8% mais plus de la moitié de la performance revient aux +22% de Tesla à 260,5$ (soit +200Mds$ de 'capi', plus forte hausse intraday depuis 11 ans).



Les autres locomotives furent T-Mobile (+5,7%) et Dexcom (+3,3%) puis Intel et Micron avec +1,6%.



Côté 'stats', les enquêtes PMI montrent une fracture entre l'industrie et les services : la croissance du secteur privé américain accélère légèrement ce mois-ci, à en croire l'indice 'PMI composite' de S&P Global qui ressort à 54,3 en estimation flash pour octobre, après 54 pour le mois précédent.



Le niveau du PMI d'octobre traduit ainsi une expansion robuste de l'activité du secteur privée, une expansion tirée toutefois uniquement par les services alors que la production manufacturière s'est contractée pour un 3ème mois consécutif.



Les chiffres concernant l'immobilier restent contrastés : les reventes de logements anciens ont baissé de -1% en septembre mais les ventes de maisons neuves se redressent de +4,1% (738.000 annualisées) après avoir chuté de 2,3% en août.



Le Département du Commerce précise que le prix médian des maisons neuves vendues s'est établi à 426.300$ et leur prix moyen, à 501.000$ (record historique absolu). Le stock de maisons neuves prêtes à la vente s'établit à 470.000 et représente une offre de 7,6 mois au rythme d'écoulement actuel.



Le Département du Travail annonce avoir enregistré une baisse de -15.000, à 227.000, des nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 14 octobre.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 238 500, en hausse de 2000 d'une semaine à l'autre.



Une petite embellie se dessine sur l'obligataire avec -2,8Pts de rendement sur les T-Bonds '10 ans' vers 4,214% puis -3,8Pts sur le '30 ans' vers 4,478% et -0,5Pts seulement sur le '2 ans' à 4,082%.





