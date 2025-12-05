Wall Street : sans tendance, hésitation au contact des records absolus
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 07:30
L'indice phare a donc terminé la séance à 0,5% de son record absolu et le Dow Jones ne s'en est pas éloigné (-0,1%) à 47 851, tout proche du zénith des 48 000.
Le Nasdaq-100 s'est également effrité de -0,1% à 25 581, freiné par la lourde rechute des 2 vedettes de la veille : On-Semiconductors reperd -4,15% et Intel -7,5% (Micron lâche également -3,2%), ce qui n'a été que partiellement compensé par les 2,1% de Nvidia et les 3,4% de Meta qui a annoncé réduire de 30% ses investissements dans le Métavers.
Salesforce tente de ressortir du purgatoire ( 3,6%) en mettant en avant les perspectives de profitabilité de ses outils "AI".
Sur le front des statistiques, les surprises étaient au rendez-vous. Après qu'ADP ait dévoilé la veille -32 000 pertes d'emplois en novembre, le chiffre hebdomadaire des demandeurs d'indemnité chômage est ressorti aux antipodes du consensus : une chute de -27 000, vers 191 000 (niveau le plus bas depuis plus de 3 ans) alors que le consensus tablait sur une légère hausse vers 220 000.
Sous 200 000 demandeurs "hebdo", c'est synonyme d'hyper plein emploi aux USA, avec à la clé des tensions sur les salaires si la situation perdure plusieurs semaines.
Autre élément surprenant, les licenciements dans le privé ont chuté de moitié d'un mois sur l'autre aux Etats-Unis, selon les données du cabinet Challenger.
Mais les taux ont continué de se tendre comme si la baisse de taux par la Fed attendue le 10 décembre était "dans les cours" : le "10 ans" US affiche 4,2 points de base vers 4,10%, le "2 ans" rajoute 4 pbs à 3,525% et le "30 ans", 3,5 pbs à 4,76%.
A lire aussi
-
En Indonésie, les survivants tentent de reconstruire leur vie après les inondations qui ont fait près de 1.600 morts dans quatre pays d'Asie du du Sud-Est et du Sud, mais l'incertitude demeure face à la lenteur de l'aide et l'annonce de nouvelles pluies. Alors ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Ipsen, Veolia, TotalEnergies, Alstom) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre ... Lire la suite
-
Ipsen indique que les actions de Beech Tree seront transférées à la Fondation Alasol, conformément aux souhaits de Henri Beaufour, membre du conseil d'administration et représentant de sa famille fondatrice, décédé le 28 novembre. Le laboratoire pharmaceutique ... Lire la suite
-
Shein et l'Etat ont rendez-vous au tribunal judiciaire de Paris vendredi: l'Etat y demande la suspension de la plateforme en raison des produits illicites qu'elle vendait. Shein trouve cette requête injustifiée et disproportionnée. Une suspension pour trois mois ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer