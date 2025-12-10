USA: baisse modérée des stocks hebdomadaires de pétrole (-1,8 million de barils)

Les stocks commerciaux de pétrole brut ont connu une baisse modérée mais supérieure aux attentes la semaine dernière aux Etats-Unis, selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Durant la période de sept jours achevée le 5 décembre, ces réserves ont reculé d'environ 1,8 million de barils, là où les analystes tablaient sur une baisse d'environ 1,3 million de barils, selon la médiane d'un consensus établi par l'agence Bloomberg. Au total, et hors réserve stratégique, les stocks se sont établis à 425,7 millions de barils.

La réserve stratégique a légèrement progressé à 411,9 millions de barils, au plus haut depuis septembre 2022. La baisse des stocks s'explique en partie par un ajustement statistique. L'EIA corrige ainsi chaque semaine les données des périodes précédentes.

L'agence a enlevé, cette fois, environ 402.000 barils quotidiens aux volumes arrivés sur le marché américain, au titre de cette correction statistique qui n'a pas de rapport avec l'activité de la semaine considérée.

Les importations ont progressé de 10% par rapport à la période précédente, atteignant un niveau plus vu depuis fin août. Les exportations ont aussi augmenté, d'environ 11%.

La production américaine est ressortie à 13,85 millions de barils quotidiens, au plus haut depuis un mois, et les raffineries ont légèrement accru leur régime, utilisant leurs capacités à 94,5% contre 94,1% la semaine précédente.

La quantité de produits livrés au marché américain, indicateur implicite de la demande, a augmenté, à plus de 21 millions de barils par jour.

La publication de ces chiffres n'a pas eu de grande influence sur les cours du brut, déjà dans le rouge.

Vers 16H05 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en février, reculait 0,77% à 61,44 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en janvier, perdait 0,81% à 57,78 dollars.