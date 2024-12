Wall Street: sans réelle tendance après les records d'hier information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans réelle tendance jeudi, au lendemain de nouveaux records de clôture pour le Nasdaq, qui a franchi pour la première fois de son histoire le seuil des 20.000 points.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais reculent de 0,1% à 0,5%, laissant entrevoir un début de séance légèrement négatif.



Confortés par la publication de chiffres de l'inflation en ligne avec les attentes, les investisseurs avaient propulsé hier le Nasdaq au-dessus de la barre symbolique des 20.000 points à la clôture d'hier soir.



Le franchissement de ce seuil vient apporter de l'eau au moulin de ceux qui pensent que l'économie américaine devrait continuer de faire preuve de vigueur et que le boom des valeurs liées à l'IA est appelé à perdurer.



Après son passage à vide estival, le Nasdaq n'a cessé de monter au cours des derniers mois, pour afficher désormais un gain de plus de 33% depuis le début de l'année.



Certains stratèges jugent cependant qu'il ne reste plus qu'une marge pour de légères hausses, peut-être de l'ordre de 1% ou 2% à l'occasion du rally de Noël.



De fait, les acheteurs semblent commencer à fatiguer depuis une semaine et pourraient être tentés de prendre leurs bénéfices avec l'arrivée du nouvel exercice 2025.



Sur le plan de l'économie, le Département du Travail a fait savoir ce matin que les prix à la production avaient accéléré au mois de novembre, à 3% contre +2,6% en octobre.



La hausse des prix producteurs s'est toutefois maintenue à 3,5% hors alimentation, énergie et services commerciaux, les composantes les plus volatiles de la statistique.



Du côté de l'emploi, les nouvelles inscriptions aux allocations chômage ont augmenté de 17.000 la semaine dernière aux Etats-Unis pour atteindre 242.000, confirmant le récent ralentissement du marché du travail.



Parmi les valeurs en vedette ce jeudi, Adobe chute de 10% en cotations avant-Bourse après avoir fait part de prévisions de revenus et de marges inférieure au consensus pour l'exercice 2025.



Certains analystes jugent par ailleurs que des questions persistent sur le rythme de la monétisation des revenus dans l'IA du propriétaire du logiciel Photoshop.



Sur le marché des changes, l'euro poursuit son repli des derniers jours après la décision de la BCE d'abaisser de nouveaux de 25 points de base ses principaux taux directeurs, pour revenir autour de 1,0480 face au dollar.



Le rendement des Treasuries à dix ans augmente à près de 4,28%, profitant de leur plus grande attractivité par rapport aux obligations souveraines de la zone euro, dont les taux évoluent peu après les déclarations de la BCE.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.