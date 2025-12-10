Wall Street sans réelle direction avant la Fed

(AOF) - A la veille de la décision de la Fed sur sa politique monétaire, les indices américains ont terminé la séance en ordre dispersé, mais proche de l’équilibre. Le scenario attendu est une baisse des taux de 25 points de base, mais les investisseurs surveilleront le discours de Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, car ils espèrent y déceler des indications sur la politique monétaire de la Fed en 2026. Le Dow Jones a cédé 0,38%, à 47 560 points, le S&P 500 n’a perdu que 0,09%, à 6 840 points, et le Nasdaq Composite a grappillé 0,13%, à 23 576 points.

ExxonMobil (+1,96% à 118,25 dollars) affiche une des plus fortes progressions du S&P 500 grâce au relèvement des prévisions financières et de production pétrolière de son plan stratégique à l'horizon 2030. Sans augmenter ses investissement, le groupe pétrolier et gazier américain anticipe désormais une croissance de son bénéfice à 25 milliards de dollars, soit une hausse de 5 milliards de dollars par rapport à sa prévision antérieure. En outre, il vise 35 milliards de dollars de flux de trésorerie, soit une amélioration aussi de 5 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,658 millions d'ouvertures de postes en octobre. Il dépasse le consensus qui ciblait 7,20 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes s'élevaient à 7,2227 millions.

Le secteur privé américain a créé 4 750 emplois selon une estimation hebdomadaire du rapport ADP, instaurée tous les mardis depuis le 28 octobre dernier. Il s'agit des premières créations de postes depuis la semaine du 20 au 26 octobre (première semaine mesurée par cet indicateur). Le secteur privé américain a créé 42 000 emplois en octobre, après en avoir détruit 32 000 en septembre. Les économistes anticipaient 32 000 créations en moyenne.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alphabet

Google travaille sur deux modèles de lunettes intelligentes, qui viendront concurrencer ceux de Meta, avec qui EssilorLuxottica est associé. "Les premières lunettes arriveront l'année prochaine", a précisé Google sur un blog. Le premier modèle sera conçu "pour une assistance sans écran, qui utilisent des haut-parleurs, des microphones et des caméras intégrés pour vous permettre de discuter naturellement avec Gemini, prendre des photos et obtenir de l'aide".

Campbell Soup

Au premier trimestre de son exercice 2025/2026, les ventes nettes de Campbell Soup ont diminué de 3% pour atteindre 2,7 milliards de dollars et de 1% en organique. Le repli s'explique principalement par une baisse du volume/mix. L'Ebit a reculé de 8% en glissement annuel pour s'élever à 336 millions de dollars. Le bénéfice par action a baissé de 10% à 0,65 dollar. Sur ce trimestre, la marge brute a reculé de 9% sur un an pour ressortir à 792 millions de dollars.

Home Depot

Home Depot, dont la journée investisseurs se tient ce mardi, a dévoilé des prévisions de bénéfices et de ventes plus faibles qu'anticipé pour l'exercice 2026. Le spécialiste américain du bricolage anticipe une hausse de ses ventes à magasins comparables comprise entre une stabilité et 2 % pour l'exercice 2026, là où les analystes ciblaient 2,34 %. L'enseigne table par ailleurs sur un bpa stable, voire en hausse de 4 % maximum, alors que le consensus prévoyait une croissance de 5,6 %.

Microsoft

"Microsoft s'engage à investir 17,5 milliards de dollars américains, notre plus gros investissement jamais réalisé en Asie, afin d'aider à mettre en place les infrastructures, les compétences et les capacités souveraines nécessaires à l'avenir de l'Inde, axé sur l'intelligence artificielle," a indiqué le directeur général, Satya Nadella, sur X.

Pfizer

Pfizer a conclu un accord exclusif mondial de collaboration et de licence avec YaoPharma, une filiale de Shanghai Fosun Pharmaceutical Group. Le partenariat porte sur le développement, la fabrication et la commercialisation de YP05002, une petite molécule agoniste du récepteur du peptide-1 de type glucagon (GLP-1), actuellement en phase 1 de développement pour la prise en charge chronique du poids.