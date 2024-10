Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: sans direction, Nvidia se distingue,taux +12Pts information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 08:14









(CercleFinance.com) - Wall Street clôture cette 1ère séance du terme boursier de novembre sans direction -et sans nouveau record intraday pour aucun des 3 principaux indices US- et sans volatilité (le 'VIX' décale à peine de +1,4% vers 18,4).



Le Dow Jones est le seul à marquer vraiment le pas avec -0,8% vers 42.930 tandis que le repli du 'S&P' (-0,2% vers 5.854) est compensé par les +0,18% du Nasdaq-100 à 20.360.



Le Nasdaq Composite s'adjuge +0,28% à 18.541, dans le sillage de Nvidia qui retrouve son statut de locomotive avec un gain de +4,2% et un nouveau record absolu à la clé à 143,7$, pour une capitalisation de 3.525Mds$, alors qu'Apple (+0,7%) ne le devance plus que de 43Md$ à 5.568Mds$ (soit moins de 1%).



Autrement, le principal suspens de la séance lundi rebondira ce mardi : Nvidia deviendra t'il la 1ère capitalisation mondiale avec des multiples de capitalisation qui eux aussi battront des records absolus.



La séance a été ponctuée par les indicateurs avancés du Conference Board : ils ressortent en repli de -0,5% (l'indice composite calculé par le Conference Board était attendu en repli de -0,3% seulement).



L'organisation patronale souligne que sur la période de six mois de mars à septembre 2024, l'indice a ainsi diminué de 2,6%, une baisse plus forte donc que celle de 2,2% observée sur la période de six mois précédente.



Outre la faiblesse des nouvelles commandes industrielles, le Conference Board pointe le maintien de la courbe des taux en position inversée, le déclin des permis de construire et le pessimisme des consommateurs quant aux conditions d'activité futures.



D'autres chiffres plus significatifs sont attendus pour la seconde moitié de la semaine, avec les indices PMI préliminaires, ou encore les indices du climat des affaires en France et en Allemagne.



A noter que Wall Street a littéralement ignoré la forte tension des taux: +12Pts sur le '10 ans' US à 4,195%, +12Pts sur le '30 ans' à 4,500%.



Et l'Or a inscrit un nouveau record absolu à 2.740$ et l'argent un record de 12 ans à plus de 34,4/Oz.





