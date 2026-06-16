Wall Street sans direction, le Dow Jones atteint un record et SpaceX dépasse Amazon

Les marchés américains évoluent en ordre dispersé mardi, avec d'un côté l'apaisement des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la poursuite du repli des prix du pétrole, mais avant la décision de la Fed sur sa politique monétaire demain soir. Le Dow Jones a inscrit un nouveau record historique en séance, tandis que SpaceX a franchi un cap symbolique en dépassant Amazon en capitalisation boursière.

A 17h10 (heure de Paris), le S&P 500 recule légèrement de 0,1%, le Nasdaq 100 trébuche de 0,7% tandis que le Dow Jones progresse de 0,6%.

L'action de SpaceX bondi de plus de 9%, portée par l'annonce du rachat de la société de logiciels Anysphere pour 60 milliards de dollars. Cette acquisition vise à renforcer la présence de SpaceX sur le marché de l'intelligence artificielle destinée aux entreprises et contribue à alimenter l'enthousiasme des investisseurs autour du titre. Le titre vient même de dépasser Amazon au niveau de sa capitalisation boursière qui est désormais de 2 850 milliards de dollars, contre 2 650 milliards de dollars pour Amazon.

Malgré ces hausses spectaculaires, le compartiment technologique du S&P 500 reculait de 0,5%, marquant une pause après le fort rebond enregistré lors de la séance précédente. Les marchés avaient déjà fortement progressé lors de la séance précédente après les déclarations du président américain Donald Trump, qui avait indiqué qu'un accord préliminaire destiné à mettre fin au conflit entre Washington et Téhéran avait été signé.

L'attention des investisseurs se tourne désormais vers la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, attendue mercredi. La banque centrale devrait largement maintenir ses taux directeurs dans une fourchette comprise entre 3,50 et 3,75%. Les marchés suivront particulièrement les premiers commentaires de Kevin Warsh en tant que président de la Fed. Ce dernier devrait notamment revenir sur l'inflation, l'emploi et les perspectives économiques.

Parmi les valeurs qui rythment la séance, des informations rapportent que Qualcomm serait en discussions en vue du rachat de Tenstorrent, une start-up spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle, pour un montant compris entre 8 et 10 milliards de dollars.

Robinhood a annoncé la suppression de 10% de ses effectifs permanents ainsi que la fermeture de l'ensemble des postes encore ouverts au recrutement.

Yum! Brands a annoncé la signature d'accords définitifs en vue de la cession de Pizza Hut pour un montant total de 2,7 milliards de dollars. La chaîne dédiée aux pizzas va être vendue, hors Chine continentale, à LongRange Capital, une société de capital-investissement privilégiant une approche centrée sur le client et l'excellence opérationnelle.