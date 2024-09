Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: sans direction, l'emploi finalement mitigé information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note incertaine vendredi matin suite à la publication des chiffres mitigés de l'emploi, qui pourraient être à l'origine d'une certaine volatilité sur les marchés.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais évoluent autour de l'équilibre, voire en léger repli, annonçant un début de séance sans direction claire.



Selon le Département du Travail, l'économie américaine n'a généré que 142.000 emplois non agricoles au mois d'août, un nombre bien inférieur aux attentes du marché, qui étaient en général de l'ordre de 165.000.



Malgré cette déception, les pertes des 'futures' s'avèrent modestes, voire minimes, en préouverture, les investisseurs ne se laissant pas trop impressionner par la première lecture de cette statistique.



En y regardant bien, le taux de chômage s'est en effet tassé de 0,1 point à 4,2% le mois dernier, là où les économistes l'anticipaient stable à 4,3%.



Si le chiffre des créations d'emploi tend à renforcer l'impression de ralentissement de la croissance économique américaine, il pourrait par ailleurs inciter la Réserve fédérale à accélérer ses baisses de taux.



'Ces données restent dans le registre des 'mauvaises nouvelles dont il faut se réjouir' car elles signifient qu'une baisse de taux de 50 points de base est clairement sur la table afin de soutenir un marché du travail qui vient d'aligner deux mois fébriles', juge Mahmoud Alkudsi, analyste chez ADSS.



Les investisseurs évaluent désormais à 49% la probabilité d'un assouplissement de 50 points de base ce mois-ci, à en croire l'outil FedWatch de CME Group, contre une probabilité estimée à 51% pour une réduction de 25 points.



D'après Mahmoud Alkudsi, ces chiffres donnent par ailleurs à la Fed des arguments supplémentaires afin de continuer à réduire ses taux d'intérêt dans les mois qui viennent.



'Cela vient soutenir la thèse selon laquelle la banque centrale américaine réduira ses taux de 225 points de base au total d'ici à décembre 2025, conformément aux attentes aujourd'hui intégrées par les marchés', ajoute-t-il.



Les investisseurs pourraient toutefois se montrer perplexes sur la portée de ces annonces, ne sachant trop s'il faut se réjouir des mauvaises nouvelles car la Fed abaissera ses taux ou s'il est préférable de voir l'économie rester solide.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans atteint de nouveaux planchers annuels après la publication du rapport officiel sur l'emploi, pour s'enfoncer sous la barre de 3,70%.





